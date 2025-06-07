Безжалостная Англия и подвиги игроков РПЛ: экспресс на квалификацию ЧМ-2026

Отборочные матчи ЧМ-2026 продолжаются. Сегодня, 7 июня, состоятся шесть встреч 3-го тура группового этапа в европейском сегменте. Выбирали для вас самые интересные и составили специальный экспресс.

Прогноз на матч Андорра — Англия

Дебют Томаса Тухеля ознаменовался победой в матче отбора с Албанией (2:0). Затем его подопечные разгромили Латвию (3:0). В результате англичане занимают первое место в группе К и готовятся укрепить свои позиции после встречи с Андоррой. Тренерский штаб вызвал звёздный состав.

Почти за три года у сборной Андорры всего одна победа, которая была добыта во встрече с Сан-Марино (2:0). Поэтому нет никаких шансов, что скромная команда каким-то чудом сможет создать проблемы англичанам или забить хотя бы гол в их ворота. Сценарий развития событий примерно понятен.

Находясь в прекрасном настроении, сборная Англии будет играть первым номером, прессинговать со стартового свистка, используя своё преимущество в классе. Наша ставка будет на победу «трёх львов» через тотал больше 4.5 мяча за 2.15. Пора болельщикам получать то, чего они давно ждут от своей сборной — результативность.

Прогноз на матч Финляндия — Нидерланды

Под руководством Рональда Кумана «оранжевые» неплохо сыграли на групповом этапе Лиги наций. Они заняли второе место в группе, в которой также были Германия, Венгрия и Босния и Герцеговина. Правда, в четвертьфинале уступили по сумме двух матчей Испании. Но это была равная борьба!

Команда Рональда Кумана отличается тактической гибкостью и богатым опытом. Благодаря чёткой системе тренера появляется возможность проводить ротацию игроков в полузащите и защите, не теряя в качестве и сохраняя философию атакующего футбола. Этим надо пользоваться.

Маловероятно, что Финляндия ранее пропустила два мяча от Литвы (2:2) случайно. Такого не может быть. Встреча с Нидерландами должна подтвердить подозрения, что у финнов начинаются большие проблемы. Поставим на победу гостей через тотал больше 2.5 мяча за 1.93. Рональд Куман верно идёт к цели – вернуть традиционный результативный футбол сборной.

Прогноз на матч Албания — Сербия

Этот матч интересен в том числе тем. что в сборную Сербии вновь приглашены защитники из РПЛ — Страхиня Эракович («Зенит») и Срджан Бабич («Спартак»). А в сборную Албании на этот раз вызов получил игрок «Рубина» Мирлинд Даку. Он провёл впечатляющий сезон в РПЛ и претендовал на звание лучшего бомбардира. Будет любопытно посмотреть на это противостояние.

Не будем забывать и о накалённых отношениях между Сербией и Албанией. Это может привести к стычкам и конфликтам на поле. Игра получится очень напряжённой и нервной. Любителям риска можно даже попробовать взять удаление или пенальти. Основной же прогноз будет сделан на обмен голами между командами с коэффициентом 2.10.

Обе сборные настроены только на победу. Их ждут настоящая нервотрёпка, много физического контакта и игры на контратаках. Вполне возможна даже ничья по итогам встречи, но результативная. С учётом мотивации и уровня мастерства в атаке обеих команд, это вполне вероятный исход.

Экспресс на матчи квалификации ЧМ-2026 7 июня 2025 года

Ставка 1: победа Англии в матче с Андоррой + тотал больше 4.5 мяча за 2.15.

победа Англии в матче с Андоррой + тотал больше 4.5 мяча за 2.15. Ставка 2: победа Нидерландов в матче с Финляндией + тотал больше 2.5 мяча за 1.93.

победа Нидерландов в матче с Финляндией + тотал больше 2.5 мяча за 1.93. Ставка 3: обе забьют в матче Албания — Сербия за 2.10.

Общий коэффициент: 2.15 х 1.93 х 2.10 = 8.71.