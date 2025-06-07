Украина и Турция летят в Канаду и США ради голов: экспресс на товарищеские матчи

Пока национальные команды по всему миру проводят квалификационные встречи к ЧМ-2026, те команды, которые на июньских сборах не задействованы, проводят контрольные встречи. Например, сборные Турции и Украины отправили в Северную Америку, чтобы сыграть с США и Канадой соответственно.

Прогноз на матч США — Турция

Сборная США готовится к домашнему чемпионату мира, который состоится летом 2026 года. До начала турнира чуть больше одного года, а потому работа уже кипит. Получается не всё, хотя и положительные моменты есть. Однако сборная Турции в последние годы радует чаще. Вышла в четвертьфинал чемпионата Европы в прошлом году, а также потерпела всего одно поражение за восемь предыдущих матчей с сентября 2024 года. В остальных случаях — пять побед и 14 забитых мячей.

А в марте 2025 года, то есть совсем недавно, турецкие футболисты эффектно победили сборную Венгрии в стыковых встречах Лиги наций — 3:1 и 3:0. А ведь сборная Венгрии отнюдь не мальчик для битья. То есть Винченцо Монтелла сумел сделать из турецкой команды конкурентоспособного игрока на международной арене. А потому ждать доминирования со стороны сборной США даже на домашнем стадионе не стоит.

Скорее всего, встреча получится обоюдоострой, моменты будут и у одних, и у других ворот. Сверхнадёжной защитой похвастаться не может никто из сторон, так что и голы должны прийти. При этом в четырёх из пяти последних матчей сборной США и в 7 из 10 последних встреч сборной Турции пробивался «верх» по голам. А при таких раскладах голы в обе стороны через тотал больше 2.5 мяча — хороший вариант для ставки.

Прогноз на матч Канада — Украина

Сборная Украины всего лишь на пять позиций опережает сборную Канады в рейтинге ФИФА. А это значит, что ожидается примерно равная игра двух примерно равных по силе и уровню соперников. Голы в обе стороны — весьма вероятный сценарий развития товарищеской встречи.

Сборная Украины в последние годы ярко заявляет о себе на европейской арене. Выступала в финальной части чемпионата Европы в Германии, а также едва не вышла в Лигу А в Лиге наций. После победы со счётом 3:1 в первом стыковом матче со сборной Бельгии досадно уступила во втором со счётом 0:3.

Сборная Канады, в свою очередь, потихоньку поднимает уровень. Совсем недавно, например, выиграла бронзовые медали Лиги наций КОНКАКАФ, победив во встрече за третье место сборную США (2:1). Плюс на стороне канадцев домашняя поддержка и отсутствие акклиматизации.

Экспресс на товарищеские матчи 7 июня 2025 года

Ставка 1: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча в матче США — Турция за 2.18.

обе забьют + тотал больше 2.5 мяча в матче США — Турция за 2.18. Ставка 2: обе забьют в матче Канада — Украина за 1.75.

Общий коэффициент: 2.18 х 1.75 = 3.81.