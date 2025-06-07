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Португалия — Испания, 8 июня 2025, прогноз на матч Лиги наций, смотреть онлайн бесплатно, во сколько, счёт, ставки и коэффициенты

Роналду или Ямаль: финал Лиги наций для опытных или дерзких?
Максим Ермаков
Португалия — Испания: прогноз на финал Лиги наций
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Матч Португалия — Испания не разочарует и подарит праздник футбола.

8 июня 2025 года мы узнаем победителя Лиги наций. В матче за первое место сыграют сборные Португалии и Испании. Встреча состоится на стадионе «Арена Мюнхен» в Германии. Начало — в 22:00 мск. Нас ждут мировая классика футбола и борьба за титул.

Коэффициенты букмекеров на матч Португалия — Испания 8 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Красной фурии». Поставить на победу сборной Испании можно с коэффициентом 1.90. Шансы сборной Португалии оценили в 4.05. Ничья идёт с коэффициентом 3.85.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.25. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.62. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу испанцев за 8.50.

Прогноз на матч финала Лиги наций Португалия — Испания (08.06.2025)

Лига наций УЕФА . Лига А. Финал
08 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Нас ждёт потрясающий финал Лиги наций, в котором сойдутся сборные Португалии и Испании. Каждая встреча этих команд считается большим событием в мире футбола. Особенно в данном случае, когда географические соседи будут играть за титул. Для португальцев это вообще шанс за долгое время.

Подопечные Роберто Мартинеса одолели сборную Германии в полуфинале плей-офф со счётом 2:1. Победа была волевой. Португальцы разозлились после пропущенного в начале второго тайма мяча, а главный тренер сделал значимые замены. 22-летний Франсишку Консейсау вышел на поле вместо Тринкана и забил гол, благодаря которому счёт стал равным.

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Спустя примерно пять минут легендарный Криштиану Роналду стал автором победного мяча с передачи Жорже Мендеша. Футболист «Аль-Насра» продолжает играть ключевую роль в национальной команде. Состав у португальской команды правильно сбалансирован.

Испания же продлила свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 19 матчей. За это время она одержала 14 побед в основное время и стала чемпионом Евро-2024. Команда Луиса де ла Фуэнте демонстрирует феноменальную форму. Да и как она её растеряет, когда состав настолько сыгран и талантлив?

Встречу полуфинала плей-офф «Красная фурия» выиграла у Франции со счётом 5:4. Это был настоящий триллер. До 79-й минуты испанцы вели с большим отрывом — 5:1. Однако, видимо, расслабились или не смогли прочитать изменения, которые сделал Дидье Дешам. Пришлось понервничать.

Особенно хорошо сыграла молодёжь сборной Испании. Нико Уильямс забил мяч и отдал результативную передачу, Ламин Ямаль оформил дубль, а Педри стал автором одного гола. Вообще, «Красная фурия» умело использует своё преимущество в скорости и качестве.

Обе сборные подходят к финальному матчу взвинченными. Португальцев раззадорил и заставил оживиться пропущенный мяч от немцев. Испанцы же довольны своей игрой в нападении, однако наверняка будут проводить работу над ошибками в защите. Всё-таки был риск растерять всё преимущество в игре с французами.

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Португалия ещё не играла с такой сборной Испании, которая проносится ураганом по своим соперникам. Последний раз команды встречались в 2022 году на групповом этапе Лиги наций. И хоть это была не сегодняшняя «Красная фурия», она всё равно не уступила португальцам — 1:1 и 1:0. На этот раз счёт вряд ли будет таким скромным.

Не исключаем даже варианта, когда больше 1.5 мяча забьют обе команды, но в качестве прогноза выбираем обмен голами через тотал больше 2.5 мяча за 2.00. Какой бы мощной ни была сборная Испании, опытная Португалия не позволит себя унижать и даст достойный отпор.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 2.00.

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