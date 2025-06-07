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Германия — Франция, 8 июня 2025 года, прогноз на матч за 3-е место Лиги наций, смотреть онлайн бесплатно, во сколько, счёт, ставки

Прогноз на матч Германия — Франция: Мбаппе заберёт утешительный приз
Максим Ермаков
Германия — Франция: матч за 3-е место Лиги наций
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Французская команда выглядит бодрее бундестим.

8 июня 2025 года мы узнаем победителя Лиги наций, но перед этим событием определится команда, которая заберёт бронзу. В матче за третье место сыграют Германия и Франция. Встреча состоится на стадионе «Штутгарт Арена» в Германии. Начало — в 16:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Германия — Франция 8 июня 2025 года

Букмекеры не могут сделать уверенный прогноз, но с небольшим перевесом склоняются в пользу хозяев. Поставить на победу Германии можно с коэффициентом 2.50. Шансы сборной Франции оценили в 2.75. Ничья идёт с коэффициентом 3.70.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.53. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 8.50.

Прогноз на матч за третье место Лиги наций Германия — Франция (08.06.2025)

Лига наций УЕФА . Лига А. За 3-е место
08 июня 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Германия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Германии, можно сказать, провалила уже второй домашний турнир. Поддержка зрителей и преимущество своего поля никак не помогли бундестим одержать победу в матче с Португалией. Юлиан Нагельсман признался, что это была худшая игра за полтора года.

Первый тайм встречи 1/2 финала Лиги наций прошёл с преимуществом немцев, но без забитых мячей. Второй тайм начался с гола Флориана Вирца на 48-й минуте, который вынудил Роберто Мартинеса сделать тройную замену. Появившийся на поле Франсишку Консейсау сравнял счёт на 63-й минуте, а спустя ещё пять минут Роналду забил победный мяч.

Сборная Германии уступила Португалии со счётом 1:2. Не хватило агрессии, было упущено много моментов в первом тайме, и сказалось отсутствие важных футболистов. Не хватало в центре обороны Антонио Рюдигера, в атаке сыграло роль отсутствие Кая Хаверца и Джамала Мусиалы. Если бы не более-менее удачная игра тер Штегена, Киммиха и Вирца, счёт мог быть совсем другим.

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Очередное поражение на домашнем турнире будет давить не только на Нагельсмана, но и на всех футболистов. Напомним, до этого немцы провалили Евро-2024, который проходил в Германии. Даже третье место в Лиге наций не гарантировано. Соперник сильный.

Сборная Франции выглядит лучше. Она проиграла в полуфинале плей-офф Лиги наций Испании, однако это был настоящий триллер с девятью голами — 4:5. Если немцев можно упрекнуть в отсутствии характера во встрече с португальцами, то тут всё наоборот.

Французы провалили первый тайм, а к 67-й минуте уступали «Красной фурии» со счётом 1:5. Несмотря на такое большое отставание, они продолжали искать свои моменты и забили ещё три мяча. Будь у них ещё немного времени, вполне могли сравнять счёт.

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Хочется отдельное внимание обратить на игру дебютировавшего за сборную Франции Райана Шерки. Атакующий полузащитник уверенно сыграл на позиции «десятки», забил гол и сделал результативную передачу. Нужно отдать должное Дидье Дешаму, в его сборной результат приносят не только звёзды, но и молодое поколение.

Сборная Германии не может похвастаться такими звёздами в своём составе, как Мбаппе. Да и молодое поколение у немцев не играет так уверенно, как Баркола и Шерки. Немцы выглядят уставшими, у них есть кадровые проблемы, которые ощущаются и сказываются на результате.

Не обращая внимания на домашний статус бундестим, рекомендуем поставить на индивидуальный тотал Франции больше 1.5 мяча за 2.15. Франццзы выглядят фаворитами матча за третье место. На их стороне — свежесть и боевой настрой, который они подкрепили во встрече с испанцами.

Ставка: индивидуальный тотал Франции больше 1.5 мяча в матче с Германией за 2.15.

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