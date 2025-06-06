«Махач» будет, победа — тоже. Прогноз на бой Мераб Двалишвили — Шон О'Мэлли

В ночь с 7 на 8 июня в Ньюарке (США) на арене «Prudential Center» состоится турнир UFC 316. Главным событием вечера станет бой-реванш в легчайшем весе между действующим чемпионом Мерабом Двалишвили и Шоном О’Мэлли. Ориентировочное начало — в 7:00 мск.

В их первом поединке грузинский боец одержал уверенную победу решением судей. Фаворитом его считают букмекеры и сейчас. На победу Двалишвили предлагают коэффициент 1.34, а на победу соперника — 3.20. Ставка на полный бой доступна за 1.48, а на досрочное завершение можно заключить пари с котировкой 2.55.

Прогноз на бой UFC 316 Мераб Двалишвили — Шон О'Мэлли (08.06.2025)

Что и говорить, выступления Мераба Двалишвили впечатляют. 12 побед подряд случайно одержать не получится, тем более что в соперниках были по-настоящему топовые ребята. Да, немного смазывает картину перелом Умара Нурмагомедова, но разве это проблемы Мераба? Точно нет.

Их первый бой с О'Мэлли выдался предсказуемо скучным. Физическая сила и невероятное кардио привели к тому, что Мераб просто истязал соперника, набирая очки. Да, в стойке Сахарок хорош, но ему толком не пришлось в ней поработать.

Видимо, Мерабу скучно вести бой-реванш в том же ключе. Поэтому он уже обещал «устроить махач». Грузинский чемпион, по его словам, устроит рубку в стойке ради болельщиков. Главный вопрос — верить ли Двалишвили?

Склоняемся к тому, что да. По крайней мере, попробует Мераб точно. Оценить прокачку навыка на фоне топового ударника очень заманчиво. Да и важно для карьеры. И это даёт шанс уже Шону О'Мэлли. При всех достоинствах Двалишвили он часто ввязывается в размены, пропуская удары. В антропометрии и ударной технике у ирландца есть преимущество. Нужно им воспользоваться.

Другое дело, что никто не обещал проводить в стойке весь бой. И как только Мераб почувствует, что поединок движется не в нужном ему направлении, он вернётся к классике и будет давить на слабые стороны Шона. А они всем известны — это защита от тейкдаунов и борьба в партере. Как бы О'Мэлли ни готовился, устоять на земле против Двалишвили будет нереально.

А дальше всё будет точно так же, как в их первом поединке. В партере Мераб станет планомерно набирать очки и изматывать соперника. И придумать какую-то тактику против этого Сахарку практически нереально. Так что ему нужно попадать в стойке. Только так он может рассчитывать на успех.

Если Двалишвили не переборщит с обещанным «махачем», он снова окажется сильнее. Нокаута не будет, но мы увидим уверенную победу с большим превосходством. Так что ставка на победу действующего чемпиона по очкам за 1.71 смотрится практически безрисковой. А можно чуть поднять коэффициент и поставить на единогласное решение судей — уже 1.94. Кажется, такой исход боя неизбежен.

Ставка: победа Двалишвили по очкам за 1.71.