Грузия — Кабо-Верде. Пока Хвича Кварацхелия наслаждается кубком ЛЧ, у сборной проблемы

8 июня на «Стадионе имени Рамаза Шенгелии» в Кутаиси состоится товарищеский матч между сборными Грузии и Кабо-Верде. Начало встречи — в 19:00 мск. Смогут ли грузинские футболисты продлить свою победную серию?

Коэффициенты букмекеров на матч Грузия — Кабо-Верде 8 июня 2025 года

Букмекерские конторы уверены в превосходстве грузинской сборной. Поставить на победу сборной Грузии можно с коэффициентом 1.57. Шансы сборной Кабо-Верде оценили в 5.50. Ничья идёт с коэффициентом 4.40.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.34. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.66. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу хозяев за 7.90.

Прогноз на товарищеский матч Грузия — Кабо-Верде (08.06.2025)

Грузинская сборная продолжает готовиться к отборочным матчам на ЧМ-2026. Стартуют они для команды только в сентябре, поэтому сейчас она экспериментирует и закаляется в товарищеских встречах. Вилли Саньоль наконец-то освоился в роли главного тренера, и теперь игра его подопечных вызывает только приятные эмоции.

С одной стороны, всё выглядит именно так: перспективно и ярко. С другой — с момента поражений от чехов (1:2), украинцев (0:1) и албанцев (0:1) на групповом этапе Лиги наций у сборной Грузии не было подобных по уровню мастерства и качества состава соперников.

В стыках за сохранении прописки в Лиге В подопечные Саньоля по сумме двух матчей обыграли Армению (3:0 и 6:1). Они прошлись ураганом по сопернику. Жорж Микаутадзе в каждой встрече оформил по дублю, а Хвича Кварацхелия забил гол и отдал результативную передачу.

И пусть не смущает скромная победа в недавнем товарищеском матче с Фарерскими островами (1:0). Вилли Саньоль поступил разумно и не стал вызывать звёзд сборной — Хвичу и Жоржа, а также голкипера Мамардашвили. Он решил дать основе отдохнуть, а в июньских товарищеских встречах проверяет молодое поколение и экспериментирует.

Автором единственного гола в ворота сборной Фарерских островов стал защитник Лука Лочошвили. Мяч был забит ещё на девятой минуте. На очереди — Кабо-Верде, африканская сборная. Это относительно скромная команда, однако её точно не стоит недооценивать.

«Синие акулы» — не лучшие на своём континенте, но шагнувшие далеко вперёд. Они проходят отбор на ЧМ-2026 и занимают первое место в своей группе. Команда даже умудрилась опередить Камерун! Пусть всего на одно очко, а в очной встрече проиграла. Но всё-таки есть чем гордиться.

Кстати, за Кабо-Верде выступает знакомый нам Кевин Ленини, ставший чемпионом РПЛ вместе с «Краснодаром». Так что есть у сборной сильные футболисты, которые смогут составить достойную конкуренцию грузинской команде. Тем более что та выступит без своих звёзд.

Акцентируем внимание на том, что для вратаря Георгия Лории товарищеская встреча с Фарерскими островами была прощальной. Он завершил карьеру. Мамардашвили, напомним, не попал в заявку. Остаются малоопытный Давид Кереселидзе и Лука Гугешашвили, показатели которого оставляют желать лучшего.

В итоге мы имеем сборную Грузии, у которой станет проблемной вратарская позиция. В составе много дебютантов и неосновных футболистов. И команда Кабо-Верде с выносливыми и физически сильными игроками способна ответить голом на гол. Так что проверим «обе забьют» за 1.66. Если добавить тотал больше 2.5 мяча, коэффициент поднимется до 1.98.

Ставка: обе забьют за 1.66.