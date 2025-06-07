Второй «Шлем» Синнера или Алькарас защитит титул? Прогноз на финал «Ролан Гаррос»

Второй турнир «Большого шлема» 2025 года подошёл к концу. В воскресенье, 8 июня, во Франции состоится финал «Ролан Гаррос» среди мужчин. До матча за титул добрались итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас. Начало встречи — не ранее 16:00 мск. После победы на Australian Open итальянец готовится взять второй кубок, но испанец — действующий чемпион.

Коэффициенты на матч «Ролан Гаррос» Янник Синнер — Карлос Алькарас 8 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить фаворита. Сделать ставку на победу Янника Синнера предлагается с коэффициентом 1.97, в то время как победа Карлоса Алькараса оценивается в 1.90. При этом аналитики убеждены, что встреча затянется минимум на четыре сета — коэффициент на тотал больше 3.5 сета составляет 1.41 (70% вероятности).

Эксперты также не исключают, что в финале Открытого чемпионата Франции можно будет увидеть волевую победу. Если один из участников выиграет матч, отдав первый сет, тогда зайдёт коэффициент 3.20 — большее 30% вероятности. На снятие или дисквалификацию спортсмена в течение встречи дают коэффициент 11.0.

Прогноз на финал Открытого чемпионата Франции Янник Синнер — Карлос Алькарас (08.06.2025)

Янник Синнер очень прибавил в последние годы, а потому логично является претендентом на победу во втором «Шлеме» сезона подряд. Может показаться, что на «Ролан Гаррос» во Франции итальянский теннисист безупречен. За шесть прошлых матчей, начиная с первого круга, он ни разу не отдавал сопернику сет, завершая встречи со счётом 3:0. Однако трудности всё равно были.

Например, в полуфинале пришлось упорно биться с опытным и титулованным Новаком Джоковичем — 6:4, 7:5, 7:6 (7:3). Встреча продлилась более трёх часов и отняла много сил. Хотя форма итальянца, который почти не заметил трёхмесячной дисквалификации, впечатляет, ему всё же не стоит недооценивать предстоящего оппонента. В финале придётся играть ещё лучше.

Карлос Алькарас — действующий победитель «Ролан Гаррос» и ещё недавно самая молодая первая ракетка мира среди мужчин. Это универсальный боец с отличной первой подачей, здорово действует и на траве с хардом. Однако Открытый чемпионат Франции — про грунт, а на грунте испанские теннисисты, как правило, растут. По крайней мере, Алькарас точно начинал с грунта.

Кроме того, конкретно у Янника Синнера очень плохие показатели в очных встречах. Если Новака Джоковича итальянский теннисист научился обыгрывать ещё в 2023 году, а теперь только улучшает статистику, то с Карлосом Алькарасом у него сейчас четыре поражения в пяти прошлых матчах. Свою лепту в общий настрой сторон этот факт определённо внесёт.

Любопытно, что в прошлом году Синнер и Алькарас встречались на «Ролан Гаррос» в полуфинале. Тогда со счётом 3:2 (2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3) победу одержал испанец. На этот раз победителя предугадать действительно сложно, ведь оба спортсмена смотрятся классно. Зато логично будет ждать затянувшейся встречи на пять сетов. Также не стоит исключать и тай-брейк в одном из сетов.

Ставка: тотал больше 4.5 сета за 2.90.