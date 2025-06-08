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Португалия — Испания, прогноз на финал Лиги наций 8 июня, где смотреть, прямая трансляция, составы, ставки на футбол

Розыгрыш медалей в финале и матче за третье место: экспресс на Лигу наций
Максим Ермаков
Экспресс на матчи Лиги наций 8 июня 2025 года
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Осталось самое вкусное!

Сегодня, 8 июня, состоятся два решающих матча Лиги наций. За золотые медали в финале сойдутся сборная Испании и сборная Португалии, а бронзовое место разыграют сборная Германии и сборная Франции. Берём экспресс на оба события.

Прогноз на матч Португалия — Испания

Лига наций УЕФА . Лига А. Финал
08 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Нас ждёт потрясающий финал Лиги наций, в котором сойдутся сборные Португалии и Испании. Каждая встреча этих команд считается большим событием в мире футбола. Особенно в данном случае, когда географические соседи будут играть за титул. Для португальцев, которые в полуфинале в волевом стиле одолели Германию, это шанс за долгое время.

Вообще, Португалия ещё не играла с такой сборной Испании, которая проносится ураганом по своим соперникам. Последний раз команды встречались в 2022 году на групповом этапе Лиги наций. И хоть это была не сегодняшняя «Красная фурия», она всё равно не уступила португальцам — 1:1 и 1:0. На этот раз счёт вряд ли будет таким скромным.

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Не исключаем даже варианта, когда больше 1.5 мяча забьют обе команды, однако в качестве прогноза выбираем обмен голами через тотал больше 2.5 мяча за 2.00. Какой бы мощной ни была сборная Испании, опытная Португалия не позволит себя унижать и даст достойный отпор. В финале бояться уже нечего.

Прогноз на матч Германия — Франция

Лига наций УЕФА . Лига А. За 3-е место
08 июня 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Германия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Германии, можно сказать, провалила уже второй домашний турнир. Поддержка зрителей и преимущество своего поля никак не помогли бундестим одержать победу в матче с Португалией. Юлиан Нагельсман признался, что это была худшая игра за 1,5 года.

Сборная Франции выглядит лучше. Она уступила в полуфинале плей-офф Лиги наций Испании, однако это был настоящий триллер с девятью голами — 4:5. Если немцев можно упрекнуть в отсутствии характера во встрече с португальцами, то тут всё наоборот. Французы провалили первый тайм, а к 67-й минуте проигрывали со счётом 1:5, но собрались и почти сравнялись.

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Не обращая внимания на домашний статус бундестим, рекомендуем поставить на индивидуальный тотал Франции больше 1.5 мяча за 2.15. Французы выглядят фаворитами матча за третье место. На их стороне — свежесть и боевой настрой, который они подкрепили во встрече с испанцами.

Экспресс на матчи Лиги наций 8 июня 2025 года

  • Ставка 1: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 2.00.
  • Ставка 2: индивидуальный тотал Франции больше 1.5 мяча в матче с Германией за 2.15.

Общий коэффициент: 2.00 х 2.15 = 4.30.

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