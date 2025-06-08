Розыгрыш медалей в финале и матче за третье место: экспресс на Лигу наций

Сегодня, 8 июня, состоятся два решающих матча Лиги наций. За золотые медали в финале сойдутся сборная Испании и сборная Португалии, а бронзовое место разыграют сборная Германии и сборная Франции. Берём экспресс на оба события.

Прогноз на матч Португалия — Испания

Нас ждёт потрясающий финал Лиги наций, в котором сойдутся сборные Португалии и Испании. Каждая встреча этих команд считается большим событием в мире футбола. Особенно в данном случае, когда географические соседи будут играть за титул. Для португальцев, которые в полуфинале в волевом стиле одолели Германию, это шанс за долгое время.

Вообще, Португалия ещё не играла с такой сборной Испании, которая проносится ураганом по своим соперникам. Последний раз команды встречались в 2022 году на групповом этапе Лиги наций. И хоть это была не сегодняшняя «Красная фурия», она всё равно не уступила португальцам — 1:1 и 1:0. На этот раз счёт вряд ли будет таким скромным.

Не исключаем даже варианта, когда больше 1.5 мяча забьют обе команды, однако в качестве прогноза выбираем обмен голами через тотал больше 2.5 мяча за 2.00. Какой бы мощной ни была сборная Испании, опытная Португалия не позволит себя унижать и даст достойный отпор. В финале бояться уже нечего.

Прогноз на матч Германия — Франция

Сборная Германии, можно сказать, провалила уже второй домашний турнир. Поддержка зрителей и преимущество своего поля никак не помогли бундестим одержать победу в матче с Португалией. Юлиан Нагельсман признался, что это была худшая игра за 1,5 года.

Сборная Франции выглядит лучше. Она уступила в полуфинале плей-офф Лиги наций Испании, однако это был настоящий триллер с девятью голами — 4:5. Если немцев можно упрекнуть в отсутствии характера во встрече с португальцами, то тут всё наоборот. Французы провалили первый тайм, а к 67-й минуте проигрывали со счётом 1:5, но собрались и почти сравнялись.

Не обращая внимания на домашний статус бундестим, рекомендуем поставить на индивидуальный тотал Франции больше 1.5 мяча за 2.15. Французы выглядят фаворитами матча за третье место. На их стороне — свежесть и боевой настрой, который они подкрепили во встрече с испанцами.

Экспресс на матчи Лиги наций 8 июня 2025 года

Ставка 1: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 2.00.

Ставка 2: индивидуальный тотал Франции больше 1.5 мяча в матче с Германией за 2.15.

Общий коэффициент: 2.00 х 2.15 = 4.30.