Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Янник Синнер — Карлос Алькарас: 8 июня, смотреть онлайн, прогноз на финал, Открытый турнир Франции по теннису, время начала

Финал «Ролан Гаррос» и товарищеский матч Грузии: экспресс с коэффициентом 5.74
Алексей Анисимов Максим Ермаков
,
Экспресс на спорт 8 июня 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Воскресенье богато не только Лигой наций.

Сегодня, 8 июня, помимо медальных матчей Лиги наций, в мире спорта есть несколько интересных событий. Во-первых, конечно же, финал Открытого чемпионата Франции по теннису. Во-вторых, товарищеские матчи футбольных сборных. В общем, на экспресс соберём.

Прогноз на матч Янник Синнер — Карлос Алькарас

Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Карлос Алькарас — действующий победитель «Ролан Гаррос» и ещё недавно самая молодая первая ракетка мира среди мужчин. Это универсальный боец с отличной первой подачей, здорово действует и на траве с хардом. Однако Открытый чемпионат Франции — про грунт, а на грунте испанские теннисисты, как правило, растут. По крайней мере, Алькарас точно начинал с грунта.

Кроме того, конкретно у Янника Синнера очень плохие показатели в очных встречах. Если Новака Джоковича итальянский теннисист научился обыгрывать ещё в 2023 году, а теперь только улучшает статистику, то с Карлосом Алькарасом у него сейчас четыре поражения в пяти прошлых матчах. Свою лепту в общий настрой сторон этот факт определённо внесёт.

Материалы по теме
Второй «Шлем» Синнера или Алькарас защитит титул? Прогноз на финал «Ролан Гаррос»
Второй «Шлем» Синнера или Алькарас защитит титул? Прогноз на финал «Ролан Гаррос»

Любопытно, что в прошлом году Синнер и Алькарас встречались на «Ролан Гаррос» в полуфинале. Тогда со счётом 3:2 (2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3) победу одержал испанец. На этот раз победителя предугадать действительно сложно, ведь оба спортсмена смотрятся классно. Зато логично будет ждать затянувшейся встречи на пять сетов. Также не стоит исключать и тай-брейк в одном из сетов.

Прогноз на матч Грузия — Кабо-Верде

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
08 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Грузия
Не начался
Кабо-Верде
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Грузинская сборная продолжает готовиться к отборочным матчам на ЧМ-2026. Стартуют они для команды только в сентябре, поэтому сейчас она экспериментирует и закаляется в товарищеских встречах. Вилли Саньоль наконец-то освоился в роли главного тренера, и теперь игра его подопечных вызывает только приятные эмоции. Автором единственного гола в ворота сборной Фарерских островов стал защитник Лука Лочошвили. Мяч был забит ещё на девятой минуте.

На очереди — Кабо-Верде, африканская сборная. Это относительно скромная команда, однако её точно не стоит недооценивать. «Синие акулы» — не лучшие на своём континенте, но шагнувшие далеко вперёд. Акцентируем внимание на том, что для вратаря Георгия Лории товарищеская встреча с Фарерскими островами была прощальной. Он завершил карьеру. Мамардашвили, напомним, не попал в заявку. Остаются малоопытный Давид Кереселидзе и Лука Гугешашвили, показатели которого оставляют желать лучшего.

Материалы по теме
Грузия — Кабо-Верде. Пока Хвича Кварацхелия наслаждается кубком ЛЧ, у сборной проблемы
Грузия — Кабо-Верде. Пока Хвича Кварацхелия наслаждается кубком ЛЧ, у сборной проблемы

В итоге мы имеем сборную Грузии, у которой станет проблемной вратарская позиция. В составе много дебютантов и неосновных футболистов. И команда Кабо-Верде с выносливыми и физически сильными игроками способна ответить голом на гол. Так что проверим «обе забьют» через тотал больше 2.5 мяча, коэффициент — 1.98.

Экспресс на спорт 8 июня 2025 года

  • Ставка 1: тотал больше 4.5 сета за 2.90.
  • Ставка 2: обе забьют за 1.98.

Общий коэффициент: 2.90 х 1.98 = 5.74.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android