Финал «Ролан Гаррос» и товарищеский матч Грузии: экспресс с коэффициентом 5.74

Сегодня, 8 июня, помимо медальных матчей Лиги наций, в мире спорта есть несколько интересных событий. Во-первых, конечно же, финал Открытого чемпионата Франции по теннису. Во-вторых, товарищеские матчи футбольных сборных. В общем, на экспресс соберём.

Прогноз на матч Янник Синнер — Карлос Алькарас

Карлос Алькарас — действующий победитель «Ролан Гаррос» и ещё недавно самая молодая первая ракетка мира среди мужчин. Это универсальный боец с отличной первой подачей, здорово действует и на траве с хардом. Однако Открытый чемпионат Франции — про грунт, а на грунте испанские теннисисты, как правило, растут. По крайней мере, Алькарас точно начинал с грунта.

Кроме того, конкретно у Янника Синнера очень плохие показатели в очных встречах. Если Новака Джоковича итальянский теннисист научился обыгрывать ещё в 2023 году, а теперь только улучшает статистику, то с Карлосом Алькарасом у него сейчас четыре поражения в пяти прошлых матчах. Свою лепту в общий настрой сторон этот факт определённо внесёт.

Любопытно, что в прошлом году Синнер и Алькарас встречались на «Ролан Гаррос» в полуфинале. Тогда со счётом 3:2 (2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3) победу одержал испанец. На этот раз победителя предугадать действительно сложно, ведь оба спортсмена смотрятся классно. Зато логично будет ждать затянувшейся встречи на пять сетов. Также не стоит исключать и тай-брейк в одном из сетов.

Прогноз на матч Грузия — Кабо-Верде

Грузинская сборная продолжает готовиться к отборочным матчам на ЧМ-2026. Стартуют они для команды только в сентябре, поэтому сейчас она экспериментирует и закаляется в товарищеских встречах. Вилли Саньоль наконец-то освоился в роли главного тренера, и теперь игра его подопечных вызывает только приятные эмоции. Автором единственного гола в ворота сборной Фарерских островов стал защитник Лука Лочошвили. Мяч был забит ещё на девятой минуте.

На очереди — Кабо-Верде, африканская сборная. Это относительно скромная команда, однако её точно не стоит недооценивать. «Синие акулы» — не лучшие на своём континенте, но шагнувшие далеко вперёд. Акцентируем внимание на том, что для вратаря Георгия Лории товарищеская встреча с Фарерскими островами была прощальной. Он завершил карьеру. Мамардашвили, напомним, не попал в заявку. Остаются малоопытный Давид Кереселидзе и Лука Гугешашвили, показатели которого оставляют желать лучшего.

В итоге мы имеем сборную Грузии, у которой станет проблемной вратарская позиция. В составе много дебютантов и неосновных футболистов. И команда Кабо-Верде с выносливыми и физически сильными игроками способна ответить голом на гол. Так что проверим «обе забьют» через тотал больше 2.5 мяча, коэффициент — 1.98.

Экспресс на спорт 8 июня 2025 года

Ставка 1: тотал больше 4.5 сета за 2.90.

тотал больше 4.5 сета за 2.90. Ставка 2: обе забьют за 1.98.

Общий коэффициент: 2.90 х 1.98 = 5.74.