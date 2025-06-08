Италия — Молдавия. Спаллетти в режиме ярости. Спартаковец Рябчук получит

9 июня 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026 между Италией и Молдавией. Встреча состоится на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре». Начало — в 21:45 мск. Единственные команды в группе I, у которых по-прежнему нет набранных очков.

Коэффициенты букмекеров на матч Италия — Молдавия 9 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают явным фаворитом «Скуадра адзурра». Поставить на победу сборной Италии можно с коэффициентом 1.11. Шансы сборной Молдавии оценили в 39.0. Ничья идёт с коэффициентом 9.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.90. Наиболее вероятный счёт — 3:0 в пользу итальянцев за 5.50.

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Италия — Молдавия (09.06.2025)

Опасения по поводу итальянской сборной начинают сбываться. Неужели «Скуадра адзурра» вновь повторит судьбу прошлой квалификации на чемпионат мира и будет играть в стыковых матчах? А там — кто знает, какой соперник достанется. Определённые вопросы имеются.

А ведь если не произойдёт что-то необычное, так и будет. Сборная Италии потерпела поражение в первом же матче отбора на чемпионат мира. Причём уступила своему главному конкуренту в борьбе за первое место — сборной Норвегии (0:3). Уступила разгромно. Теперь скандинавская команда ушла в недосягаемость.

Подопечные Лучано Спаллетти пропустили все три мяча в первом тайме. Доннарумма явно был не готов к такому. А ведь победитель Лиги чемпионов повидал многое. Во втором тайме норвежцы играли больше на удержание, перекрывали всё свободное пространство и старались не пропускать игроков Италии в штрафную. Получилось здорово.

После игры Спаллетти отметил, что это лучший вариант состава на данный момент. Ему предстоит серьёзная работа над ошибками. Итальянская сборная не может выиграть на протяжении четырёх матчей во всех турнирах. До разгромного поражения во встрече с Норвегией она уступила в Лиге наций Франции (1:3), Германии (1:2) и сразилась с немцами вничью — 3:3. Очень много пропускает.

Благо проверить что-то новое и внести изменения тренер сборной Италии может уже в предстоящем матче с Молдавией, которая носит статус аутсайдера. Два поражения в играх квалификации на чемпионат мира у соперника уже есть. Он уступил Норвегии (0:5) и Эстонии (2:3). Уровень сопротивления оставляет желать лучшего.

В игре с эстонцами огромную роль сыграло раннее удаление в составе молдавской сборной. Если бы в первом тайме команда не осталась в меньшинстве, счёт мог быть в её пользу. То есть нужно подтянуть и дисциплину. До матча с итальянцами подопечные Сергея Клещенко провели товарищескую встречу с Польшей, проиграв всухую — 0:2.

Выступает за молдавскую команду защитник московского «Спартака» Олег Рябчук. Кроме него, из РПЛ в сборную был вызван Никита Моцпан — полузащитник «Факела». Посмотрим, что они смогут продемонстрировать в игре с подопечными Спаллетти. Спойлер — мало чего хорошего.

Для итальянцев матч с одним из аутсайдеров группы может стать хорошей отдушиной. В игре с Норвегией они получили серьёзную пощёчину, которая поможет прийти в себя. По крайней мере, хочется верить, что так и будет. «Скуадра адзурра» обязана намного злее сыграть в нападении и надёжнее — в своей штрафной в предстоящем матче.

Разгневанные итальянцы, да ещё и на домашнем стадионе, могут удовлетворить себя и своих болельщиков только идеальной игрой в обороне и бешеной результативностью. Поэтому наша ставка будет на победу Италии и тотал больше 3.5 мяча за 2.00. Молдавии будет чему поучиться у команды Спаллетти. Поражение — это тоже опыт.

Ставка: победа Италии в матче с Молдавией + тотал больше 3.5 мяча за 2.00.