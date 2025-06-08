Хорватия — Чехия. 7:0 — круто, но Шик и Соучек не боятся

9 июня 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026 между Хорватией и Чехией. Встреча состоится на стадионе «Опус-Арена». Начало — в 21:45 мск. Очень важная игра для обеих сборных.

Коэффициенты букмекеров на матч Хорватия — Чехия 9 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами «шашечных». Поставить на победу сборной Хорватии можно с коэффициентом 1.75. Шансы сборной Чехии оценили в 4.80. Ничья идёт с коэффициентом 3.90.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.87. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу хорватов за 7.00.

Прогноз на матч отбора на ЧМ-2026 Хорватия — Чехия (09.06.2025)

Сборной Хорватии предстоит оправдать звание фаворита группы L отбора на ЧМ-2026. Пока нет никаких поводов сомневаться, что она с этим справится. В первом же матче с Гибралтаром подопечные Златко Далича показали сумасшедший результат. Прошлись катком по аутсайдеру, одержав победу с крупным счётом 7:0.

Хорваты нанесли 12 ударов в створ, и семь из них стали голевыми. Отличная реализация моментов. По дублю оформили 21-летний Франьо Иванович и 33-летний Андрей Крамарич, ещё по голу забили Марио Пашалич, Иван Перишич и Анте Будимир.

В том, что только один молодой футболист показал прекрасную игру в нападении, а остальные мячи забивали ветераны, нет ничего странного. Сборная Хорватии — возрастная команда. Проводить стремительное омоложение состава у Златко Далича цели нет. Он постепенно вводит молодое поколение в игру, но «старички» всё ещё приносят огромную пользу.

Например, 39-летний Лука Модрич остаётся центром развития атак команды. В игре с Гибралтаром тренер дал ему возможность отдохнуть и задействовал только во втором тайме, однако результативными действиями футболист не отметился. Впрочем, его вклад в результаты обычно неоспорим.

Не воспринимать всерьёз победу с крупным счётом в матче с аутсайдером тоже не следует. Не каждый сможет забить столько Гибралтару. Вот Чехия, например, одолела его со счётом 4:0. А ведь разница голов по итогам отбора на ЧМ-2026 может сыграть ключевую роль.

Хорваты это отлично понимают и задачу-минимум выполнили. Если у них это была первая игра в квалификации на чемпионат мира, то сборная Чехии провела уже три матча. В каждом побеждала. Подопечные Ивана Гашека обыграли Фарерские острова (2:1), Гибралтар (4:0) и Черногорию (2:0). Ход хороший.

Встреча с «шашечными» является ключевой, ведь именно от них будет исходить основная угроза. Пока у чехов имеется запас в две игры, они на коне, но, когда конкурент сравняется по количеству матчей, расклад может быть совсем иным. Однако бояться команде Ивана Гашека не стоит. У неё вполне достойный состав.

Патрик Шик, Томаш Соучек, Вацлав Черны и Адам Гложек представляют большую опасность для любого соперника, какого бы уровня он ни был. Нападающий «Байера», например, возглавляет таблицу лучших бомбардиров отбора на ЧМ-2026 с четырьмя забитыми мячами. Солидно!

Без доли сомнений — нас ждёт очень конкурентный матч. Шансы команд на победу равны, а нашим прогнозом будет ничья с коэффициентом 3.90. Во-первых, очень важная игра для обеих сторон, поэтому будет минимизировано количество ошибок. Во-вторых, после слишком результативных встреч, как правило, в следующей команда уже играет менее ярко.

Ставка: ничья за 3.90.