Бельгия — Уэльс. Лукаку и Де Брёйне пора выйти из зоны комфорта

9 июня 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026 между Бельгией и Уэльсом. Встреча состоится на стадионе «Руа Бодуэн — Конинг Будевейн». Начало — в 21:45 мск. Валлийцы на первом месте, а бельгийцы — их главные конкуренты.

Коэффициенты букмекеров на матч Бельгия — Уэльс 9 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают явными фаворитами бельгийскую команду. Поставить на победу сборной Бельгии можно с коэффициентом 1.45. Шансы сборной Уэльса оценили в 7.70. Ничья идёт с коэффициентом 4.70.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу бельгийцев за 6.50.

Прогноз на матч отбора на ЧМ-2026 Бельгия — Уэльс (09.06.2025)

Когда уже болельщики сборной Бельгии станут счастливыми? Кто сможет вернуть былое величие команде? Руди Гарсия, судя по всему, не справляется. Во время его дебюта «красные дьяволы» уступили Украине (1:3), продлив свою безвыигрышную серию до шести матчей.

В ответной встрече одержали победу со счётом 3:0, но неприятный осадок остался. Первая встреча отбора на ЧМ-2026 подтвердила опасения по поводу состояния «красных дьяволов». Максим де Кёйпер вывел Бельгию вперёд в первом тайме матча с Северной Македонией, однако нужно было забивать ещё, чтобы гарантировать победу.

Во втором тайме преимущество перехватили македонцы. Они забили на 48-й минуте, но гол отменили из-за офсайда. Вроде бы у бельгийцев получалось дальше не допускать серьёзных ошибок. Дело шло к минимальной победе, однако на 86-й минуте всё-таки нашёлся путь к их воротам — счёт стал 1:1. Так и закончилась игра.

Почему при таких классных атакующих футболистах в составе, как Лукаку, Де Брёйне и Жереми Доку, у бельгийской сборной столь слабая реализация? Вскрыть оборону Уэльса будет ещё сложнее, чем македонскую. «Красные дьяволы» рискуют завершить июньские отборочные матчи неудовлетворительно.

Для Уэльса же всё складывается более удачно. У команды это будет уже четвёртая игра в квалификации на ЧМ-2026. В трёх предыдущих удалось набрать семь очков. «Драконы» победили во встречах с Казахстаном (3:1) и Лихтенштейном (3:0), а с Северной Македонией сыграли вничью — 1:1.

Игра с Лихтенштейном прошла как раз недавно. Сборная Уэльса тотально доминировала над соперником, нанесла 11 ударов в створ, владела мячом 79% времени и могла забивать даже больше. Но победителей не судят. Беспроигрышная серия подопечных Крэйга Беллами длится уже девять матчей. Смогут ли бельгийцы положить ей конец?

Уэльс — неприятный соперник, зато подходящий для целей, которых нужно достигать «красным дьяволам». Руди Гарсии необходимо научить их выходить из зоны комфорта и вскрывать даже монолитную оборону. Если учитывать уровень и мастерство имеющихся футболистов в атаке, выполнить эту задачу более чем реально.

У самих же бельгийцев защита построена не лучшим образом. Македонцы не дадут соврать, как много недостатков здесь. Уэльс умеет создавать моменты даже из ничего. Не станем мудрить и предложим ставку «обе забьют» с коэффициентом 2.05. Что-то вроде 1:1 или 2:1 в чью-то пользу здесь можно будет увидеть.

Ставка: обе забьют за 2.05.