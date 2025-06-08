«Флорида» — «Эдмонтон», третий матч. Не выгребет даже Бобровский

Финал Кубка Стэнли — 2025 идёт очень бодро. После двух встреч счёт в серии равный, команды ничем не уступают друг другу. Посмотрим, что будет дальше. Во вторник, 10 июня, на льду стадиона «Амерант Банк Арена» в США состоится третий матч противостояния «Флорида Пантерз» — «Эдмонтон Ойлерз». Стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Коэффициенты на матч финала плей-офф НХЛ «Флорида» — «Эдмонтон» 10 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах по-прежнему не могут выделить явного фаворита, однако теперь небольшое предпочтение отдают принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Флориды Пантерз» в основное время предлагается с коэффициентом 2.17, в то время как победа «Эдмонтон Ойлерз» по итогам трёх периодов оценивается в 2.90. Разница в вероятности — около 10%.

Если соперникам потребуется провести овертайм, как это было в первых двух встречах, сыграет коэффициент 4.50. Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный хоккей в третьем матче серии. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.60.

Прогноз на третий матч финала Кубка Стэнли «Флорида» — «Эдмонтон» (10.06.2025)

Команды идут буквально вровень. Первую встречу в Эдмонтоне забрали хозяева, забросив победную шайбу на исходе 20-й минуты овертайма. Общий счёт — 4:3. Однако второй матч остался за гостями со счётом 5:4, поэтому баланс восстановился. Хотя более примечательно то, что на этот раз победную шайбу пришлось ждать почти в 1,5 раза дольше. На 29-й минуте дополнительного времени отличился Брэд Маршан.

Вклад канадского ветерана в успех «Флориды» неоспорим. За 19 встреч нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли он забросил семь шайб и отдал 10 голевых передач. Однако всего этого не было бы без Сергея Бобровского. Во втором матче серии с «Эдмонтоном» российский голкипер отразил 42 броска и не раз оставлял свою команду в игре. Так что возвращение в США при равном счёте — его большая заслуга.

Между первыми двумя матчами оказалось всего двое суток на отдых, восстановление и подготовку. На этот раз будет три. И это хорошие новости для соперников, ведь фактически в двух первых встречах они провели по четыре полноценных периода. Лишний день поможет вернуть силы, а потому третий матч может получиться таким же, как и первые два. То есть напряжённым и голевым.

Пока что «Флорида» и «Эдмонтон» сохраняют личный тренд сезона. В каждой из четырёх очных встреч, начиная с декабря 2024 года в регулярке, каждый из соперников забрасывает по три шайбы. С учётом мощного нападения у обеих сторон, логично ждать чего-то похожего и в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли. На ТБ 2.5 шайбы каждой команды на этот раз букмекеры дают коэффициент 2.50.

У «Ойлерз» есть ценный актив в лице Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля. Канадец — лучший бомбардир Кубка Стэнли прямо сейчас, а немец продлил свою результативную серию с очками и голами до восьми встреч. «Пантерз» могут похвастаться Брэдом Маршаном и Сэмом Беннетом. Оба хорошо себя проявляют в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ. Вот и получается, что очередная результативная игра весьма вероятна. К сожалению для Бобровского, разумеется.

Ставка: тотал каждой команды больше 2.5 шайбы за 2.50.