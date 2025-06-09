Последний матч Спаллетти в Италии и битва Хорватия — Чехия: экспресс с коэффициентом 15.99

Продолжаем следить за отборочными матчами чемпионата мира по футболу. Сегодня, 9 июня, пройдут шесть встреч 4-го тура квалификации в Европе. Выбрали для вас самые интересные и составили экспресс.

Прогноз на матч Хорватия — Чехия

Разница голов по итогам отбора на ЧМ-2026 может сыграть ключевую роль. Хорваты это отлично понимают, а потому в матче с Гибралтаром (7:0) вообще не стеснялись. Но если у них это была первая игра в квалификации на чемпионат мира, то сборная Чехии провела уже три матча. В каждом побеждала. Ход хороший.

Встреча с «шашечными» является ключевой, ведь именно от них будет исходить основная угроза. Пока у чехов имеется запас в две игры, они на коне, но, когда конкурент сравняется по количеству матчей, расклад может быть совсем иным. Однако бояться команде Ивана Гашека не стоит. У неё вполне достойный состав.

Без доли сомнений — нас ждёт очень конкурентный матч. Шансы команд на победу равны, а нашим прогнозом будет ничья с коэффициентом 3.90. Во-первых, очень важная игра для обеих сторон, поэтому будет минимизировано количество ошибок. Во-вторых, после слишком результативных встреч, как правило, в следующей команда уже играет менее ярко.

Прогноз на матч Италия — Молдавия

Сборная Италии потерпела поражение в первом же матче отбора на чемпионат мира. Причём уступила своему главному конкуренту в борьбе за первое место — сборной Норвегии (0:3). Уступила разгромно. Теперь скандинавская команда ушла в недосягаемость. Подопечные Лучано Спаллетти пропустили все три мяча в первом тайме. Доннарумма явно был не готов к такому.

Для итальянцев матч с одним из аутсайдеров группы может стать хорошей отдушиной. В игре с Норвегией они получили серьёзную пощёчину, которая даже привела к отставке главного тренера. Так что теперь «Скуадра адзурра» обязана намного злее сыграть в нападении и надёжнее — в своей штрафной в предстоящем матче.

Разгневанные итальянцы, да ещё и на домашнем стадионе, могут удовлетворить себя и своих болельщиков только идеальной игрой в обороне и бешеной результативностью. Поэтому наша ставка будет на победу Италии и тотал больше 3.5 мяча за 2.00. Молдавии будет чему поучиться у команды Спаллетти, для которого этот матч окажется последним в сборной Италии.

Прогноз на матч Бельгия — Уэльс

Почему при таких классных атакующих футболистах в составе, как Лукаку, Де Брёйне и Жереми Доку, у бельгийской сборной столь слабая реализация? Вскрыть оборону Уэльса будет ещё сложнее, чем македонскую. «Красные дьяволы» рискуют завершить июньские отборочные матчи неудовлетворительно.

Уэльс — неприятный соперник, зато подходящий для целей, которых нужно достигать «красным дьяволам». Руди Гарсии необходимо научить их выходить из зоны комфорта и вскрывать даже монолитную оборону. Если учитывать уровень и мастерство имеющихся футболистов в атаке, выполнить эту задачу более чем реально.

У самих же бельгийцев защита построена не лучшим образом. Македонцы не дадут соврать, как много недостатков здесь. Уэльс умеет создавать моменты даже из ничего. Не станем мудрить и предложим ставку «обе забьют» с коэффициентом 2.05. Что-то вроде 1:1 или 2:1 в чью-то пользу здесь можно будет увидеть.

Экспресс на матчи квалификации ЧМ-2026 9 июня 2025 года

Ставка 1: ничья в матче Хорватия — Чехия за 3.90.

ничья в матче Хорватия — Чехия за 3.90. Ставка 2: победа Италии в матче с Молдавией + тотал больше 3.5 мяча за 2.00.

победа Италии в матче с Молдавией + тотал больше 3.5 мяча за 2.00. Ставка 3: обе забьют в матче Бельгия — Уэльс за 2.05.

Общий коэффициент: 3.90 х 2.00 х 2.05 = 15.99.