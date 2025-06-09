Сперцян и Тикнизян в сборной Армении и финал Кубка Стэнли: экспресс на спорт

Сегодня, 9 июня, проходят матчи 4-го тура отборочного турнира ЧМ-2026 по футболу, однако не только за этим можно следить. Сборная Армении с представителями РПЛ едет в гости к Черногории в рамках товарищеских встреч, а в НХЛ дошли до третьей игры финальной серии Кубка Стэнли. Собираем экспресс.

Прогноз на матч Черногория — Армения

Сборную Армении в предстоящем товарищеском матче со сборной Черногории считают аутсайдером. Причины для этого есть. Во-первых, сборная Армении в последнее время не даёт результат. В Лиге наций осталась в Лиге С и даже в товарищеских встречах периодически проигрывает.

Для начала вспомним два поражения от сборной Грузии в стыковых матчах Лиги наций с общим счётом 1:9. А если и это будет недостаточно убедительно, то посмотрите на недавнюю товарищескую встречу со сборной Косова. Косовары не являются грандами, но разгромили армянскую команду — 5:2.

Сейчас у Армении в составе есть лидеры — в их числе Эдуард Сперцян из «Краснодара» и Наир Тикнизян, котрый хочет уйти из «Локомотива». Найти ответ для не самой надёжной обороны Черногории должно получиться. Однако прямо сейчас черногорцы, выступающие в Лиге В Лиги наций смотрятся предпочтительнее в качестве победителя.

Прогноз на матч «Флорида» — «Эдмонтон»

Между первыми двумя матчами оказалось всего двое суток на отдых, восстановление и подготовку. На этот раз будет три. И это хорошие новости для соперников, ведь фактически в двух первых встречах они провели по четыре полноценных периода. Лишний день поможет вернуть силы, а потому третий матч может получиться таким же, как и первые два. То есть напряжённым и голевым.

Пока что «Флорида» и «Эдмонтон» сохраняют личный тренд сезона. В каждой из четырёх очных встреч с декабря 2024 года в регулярке каждый из соперников забрасывает по три шайбы. С учётом мощного нападения у обеих сторон логично ждать чего-то похожего и в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли. На ТБ 2.5 шайбы каждой команды на этот раз букмекеры дают коэффициент 2.50.

У «Ойлерз» есть ценный актив в лице Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля. Канадец — лучший бомбардир Кубка Стэнли прямо сейчас, а немец продлил свою результативную серию с очками и голами до восьми встреч. «Пантерз» могут похвастаться Брэдом Маршаном и Сэмом Беннеттом. Оба хорошо себя проявляют в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ. Вот и получается, что очередная результативная игра весьма вероятна. К сожалению для Бобровского, разумеется.

Экспресс на спорт 9 июня 2025 года

Ставка 1: победа Черногории в матче с Арменией + обе забьют за 3.75.

победа Черногории в матче с Арменией + обе забьют за 3.75. Ставка 2: тотал каждой команды больше 2.5 шайбы в третьем матче «Флорида» — «Эдмонтон» за 2.50.

Общий коэффициент: 3.75 х 2.50 = 9.37.