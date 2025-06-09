Россия поможет Беларуси устроить футбольный праздник в Минске: прогноз на матч

Мы всё ближе к клубному чемпионату мира, однако пока что продолжаются сборы национальных команд и кипит международная арена. Во вторник, 10 июня, на новом «Национальном стадионе» в Минске состоится товарищеский матч Беларусь — Россия. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Коэффициенты на матч Беларусь — Россия 10 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу сборной России предлагается с коэффициентом 1.62, что приблизительно составляет 61% вероятности. Победа сборной Беларуси оценивается в 6.30 — около 15% вероятности. Поставить на ничейный исход можно за 4.00.

В то же время аналитики сомневаются, что матч Беларусь — Россия получится результативным. Тотал меньше 2.5 доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.98. Наиболее вероятным представляет счёт 1:0 в пользу гостей.

Прогноз на товарищеский матч Беларусь — Россия (10.06.2025)

Сборная России в прошлом товарищеском матче со сборной Нигерии прервала свою победную серию, сыграв вничью со счётом 1:1. Однако пусть такой результат не вводит в заблуждение. На фоне конкурентного соперника с физически сильными футболистами российская команда смотрелась как минимум не хуже. А вообще-то, даже лучше.

В первом тайме подопечные Валерия Карпина создали у ворот нигерийцев ситуацию для автогола и открыли счёт. Во втором тайме сами себе «привезли» из-за ошибки Матвея Сафонова, но после того имели массу возможностей, чтобы отличиться и снова выйти вперёд. Подвела реализация, это факт. В то же время назвать игру плохой язык не поворачивается.

В предстоящем матче в Минске сборная России справедливо выступит фаворитом. К слову, год назад она победила в очной встрече со счётом 4:0. Вот только на этот раз недооценивать сборную Беларуси явно не стоит. Во-первых, потому что благодаря Карлосу Алосу уровень команды медленно, но верно поднимается. Это видно по последним результатам.

Белорусы были близки к тому, чтобы выйти в стыки Лиги наций и побороться за выход в Лигу В. А ещё выиграли все три товарищеские встречи в 2025 году с общий счётом 11:1. Уровень сопротивления, конечно, оставлял желать лучшего, но среди соперников был Казахстан (4:1). Да и важно здесь то, что белорусские футболисты наконец-то забивают.

Второй момент — поддержка болельщиков. Встреча Беларусь — Россия пройдёт на новом стадионе на 33 тысячи зрителей, который открылся буквально на днях. Более чем за сутки до стартового свистка было реализовано уже свыше 15 тысяч билетов. Ожидается аншлаг. Хозяева просто не могут позволить себе сыграть плохо в такой атмосфере.

Будет логично ожидать обоюдоострую игру с моментами на обеих сторонах поля. Понятно, что сборная России должна чаще владеть мячом и задавать темп, однако моментов у сборной Беларуси просто не может не быть. Из-за микроповреждений встречу пропустит ряд игроков основы, в числе центральный защитник Максим Осипенко.

Кроме того, в расположение «ПСЖ» отправляется Матвей Сафонов. Да и Валерий Карпин наверняка проведёт ротацию, чтобы дать игровое время другим футболистам, которые не были задействованы в матче с Нигерией. Эти незначительные факторы помогут сблизить уровни сборных и провести открытую результативную встречу. Берём ТБ 2.5 мяча через ОЗ.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 2.50.