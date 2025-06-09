Нидерланды — Мальта. Депай идёт за рекордом ван Перси

10 июня 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026 между Нидерландами и Мальтой. Встреча состоится на стадионе «Эйроборг». Начало — в 21:45 мск. Нидерландцы жаждут ещё одной победы, которая поднимет их минимум на вторую строчку в группе G. Соперник — подходящий.

Коэффициенты букмекеров на матч Нидерланды — Мальта 10 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают явными фаворитами «оранжевых». Поставить на победу сборной Нидерландов можно с коэффициентом 1.04. Шансы сборной Мальты оценили в 99.0. Ничья идёт с коэффициентом 17.0.

По мнению экспертов, встреча получится очень результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.23, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 4.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 3.70. Наиболее вероятный счёт — 4:0 в пользу нидерландцев за 6.00.

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Нидерланды — Мальта (10.06.2025)

Сборная Нидерландов стартовала на отборе ЧМ-2026 с победы. Рональд Куман выполнил задачу минимум. Пусть «оранжевые» обыграли Финляндию со счётом 2:0, весьма скромно, зато они пришли к этому результату уверенно и без лишней суеты. Теперь главное не терять настрой и продолжать штамповать победы.

Быстрый гол на шестой минуте забил Мемфис Депай, а на 23-й минуте Дензел Думфрис с передачи Коди Гакпо установил окончательный счёт. Наверняка многие ожидали от Нидерландов более результативного футбола. Статистика не даст соврать, атак было очень много. Неужели подкачала реализация?

Судить победителей не особо благородное дело. Посмотрим, что будет дальше, когда «оранжевые» встретятся с более сильным соперником. Но сборная Мальты на этот статус точно не тянет. После трёх матчей команда находится на последнем месте в группе. Скорее всего, там и закончит.

«Иоаниты» стартовали в квалификации с двух поражений — во встречах с Финляндией (0:1) и Польшей (0:2). В минувшем матче сыграли вничью с Литвой (0:0). Таким образом, мальтийцы не забили ни одного мяча на данном отрезке. У кого точно огромные проблемы с реализацией, так это у них.

У сборной Мальты есть много недостатков. Поколение местных футболистов развивается медленными темпами. Игроков с опытом выступлений в топовых европейских чемпионатах единицы. Что они могут противопоставить сборной Нидерландов, у которой собрался сильнейший состав?

Задача Рональда Кумана — вернуть величие и достичь высот на международных турнирах. С такими атакующими игроками, как Депай, Фримпонг, Гакпо, Френки де Йонг и Тейани Рейндерс, можно горы свернуть. Даже линия обороны выглядит очень качественной во главе с капитаном сборной и защитником «Ливерпуля» Вирджил ван Дейком.

В качестве основной ставки возьмём победу Нидерландов с форой (-3.5) за 1.95. Если бы нидерландцы снова играли на выезде, возможно, ограничились бы двумя забитыми мячами. Дома ситуация может быть иной. Простой пример с Лиги наций. На своём поле они крупно выиграли у Венгрии (4:0) и Боснии и Герцеговины (5:2).

К тому же матчи с аутсайдерами могут иметь огромное значение в карьере Депая. У Мемфиса 48 забитых мячей за сборную. Лучшим бомбардиром в истории Нидерландов является Робин ван Перси — 50 голов. Осталось совсем немного. Догнать легенду можно уже в игре с Мальтой, если постараться.

Ставка: победа Нидерландов в матче с Мальтой с форой (-3.5) за 1.95.