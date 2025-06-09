Англия — Сенегал. Тухель и Кейн готовят ответ критикам

Все недовольны счётом матча с Андоррой. С африканцами будет по-другому.

10 июня 2025 года сборная Англии проведёт товарищеский матч со сборной Сенегала. Встреча состоится на стадионе «Сити Граунд». Начало — в 21:45 мск. «Три льва» подходят к игре с победной серией из шести встреч, а «львы Теранги» идут на беспроигрышной серии из 15 матчей.

Коэффициенты букмекеров на матч Англия — Сенегал 10 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами «трёх львов». Поставить на победу сборной Англии можно с коэффициентом 1.37. Шансы сборной Сенегала оценили в 9.00. Ничья идёт с коэффициентом 4.70.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.30. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу англичан за 7.00.

Прогноз на товарищеский матч Англия — Сенегал (10.06.2025)

Сборная Англии находится под постоянным давлением, но, видимо, футболистов это совсем не волнует. Для кого-то важен лишь результат, а болельщики хотели бы видеть, как их национальная команда использует весь свой потенциал. Пока этого не происходит.

Критиковали «трёх львов» за низкую результативность на прошлом чемпионате Европы. На групповом этапе Лиги наций ситуация изменилась, и англичане забили 16 голов в шести встречах. В том числе благодаря такой игре у них получилось вернуться в Лигу А.

Готовить сборную к ЧМ-2026 было доверено Томасу Тухелю. Под его руководством Англия сначала обыграла Албанию (2:0) и Латвию (3:0), а недавно победила Андорру (1:0). Он стал первым тренером сборной, которому удалось одержать три дебютные победы всухую.

Правда, никто не порадовался за результат встречи с Андоррой. Томас Тухель сказал, что его подопечные играли с огнём в концовке. Он выразил мнение, что команда не осознавала, что преимущество всего в один мяч и оно может ускользнуть. Недоволен остался и Гарри Кейн. Нападающий отметил, что это была не лучшая игра, но из неё нужно извлечь уроки.

Если англичане будут так несерьёзно играть с Сенегалом, то могут быть наказаны. Африканская команда не знает поражений на протяжении 15 встреч. Она уверенно проходит отбор на ЧМ-2026, занимая второе место в группе. Отставание от первой строчки всего лишь одно очко.

В прошлом товарищеском матче Сенегал сыграл вничью с Ирландией (1:1). Подопечные Папа Тиава слабо провели первый тайм, в котором пропустили, но после замен во второй половине встречи смогли сравнять счёт и выглядели лучше соперника. Автором гола в составе сенегальцев стал нападающий «Кристал Пэлас» Исмаила Сарр.

Состав у «львов Теранги» приличный. В заявку попали такие футболисты, как Эдуард Менди («Аль-Ахли»), Калиду Кулибали («Аль-Хиляль»), Николас Джексон («Челси»), Ламин Камара («Монако»), Илиман Ндиайе («Эвертон»). Многие звёзды Сенегала хорошо знакомы с английским футболом.

Однако на прошлом чемпионате мира в 1/8 финала это не помогло. Англия разгромила Сенегал со счётом 3:0. После порции критики в свой адрес, полученной после матча с Андоррой, «три льва» могут дать волю фантазии в атаке. Товарищеская встреча ни на что не влияет, почему бы не начать рисковать и играть агрессивнее в нападении?

Наш прогноз – на победу Англии через тотал больше 2.5 мяча за 1.90. С подобного уровня командами сборная Сенегала не играла с прошлого чемпионата мира. Это бесценный опыт, однако команде предстоит выступать на выезде, да ещё и с превосходящим по силе соперником. Забить получится, выиграть — нет.

Ставка: победа Англии в матче с Сенегалом + тотал больше 2.5 мяча за 1.90.