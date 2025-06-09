Аргентина — Колумбия. На нервах будут все — от Месси до Карраскаля

В ночь на 11 июня 2025 года сборная Аргентины проведёт матч отбора на ЧМ-2026 со сборной Колумбии. Встреча состоится на стадионе «Мас Монументаль». Начало — в 3:00 мск. Бело-голубые задачу выполнили досрочно и квалифицировались на чемпионат мира с первого места, но продолжают держать уровень.

Коэффициенты букмекеров на матч Аргентина — Колумбия 11 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами бело-голубых. Поставить на победу сборной Аргентины можно с коэффициентом 1.70. Шансы сборной Колумбии оценили в 5.20. Ничья идёт с коэффициентом 3.60.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.70. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу аргентинцев за 6.00.

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Аргентина — Колумбия (11.06.2025)

Сборная Аргентины не просто досрочно вышла на ЧМ-2026, а сделала это гарантированно с первого места. У бело-голубых просто не оказалось конкурентов, но как так получилось? Просто победители прошлого турнира готовы идти за очередным золотом.

Подопечные Лионеля Скалони хороши во всём. Они достаточно забивают (27 мячей в 15 играх), а также качественно обороняются (всего восемь пропущенных). Лионель Месси, Хулиан Альварес и Лаутаро Мартинес демонстрируют впечатляющую форму. Игрок «Интер Майами», например, возглавляет гонку бомбардиров, но его преследует Луис Диас — нападающий Колумбии.

Как минимум поэтому градус предстоящей встречи будет повышен. Однако вскрыть оборону аргентинцев — задача сложная. Защита бело-голубых построена из опытных футболистов, выступающих за топовые европейские клубы. А на воротах всегда уверенно играет Эмилиано Мартинес.

В последнем матче отбора на ЧМ-2026 сборная Аргентины одолела чилийцев со счётом 1:0. Единственный гол забил Альварес на 16-й минуте встречи. Месси вышел на замену во втором тайме. Если в первой половине игры бело-голубые доминировали с большим перевесом, то во второй уже давали сопернику играть. Цели забить ещё или учинить разгром у команды Лионеля Скалони, похоже, не было.

Сборная Колумбии занимает лишь шестое место в таблице квалификации на чемпионат мира. Подопечные Нестора Лоренсо в последнее время испытывают огромные трудности. Их серия без побед затянулась на пять встреч. Не хватает усилий в защите и активных действий в атаке.

На этом отрезке «кофейщики» уступили Уругваю (2:3), Эквадору (0:1) и Бразилии (1:2), а во встречах с Парагваем (2:2) и Перу (0:0) сыграли вничью. Все соперники были непростыми, но на очереди матч с ещё более сложной командой. Важно не просто хорошо выступить, а безупречно выступить.

Перспектив сотворить сенсацию и выиграть у аргентинцев на выезде слишком мало. Надежда разве что на появление в составе Луиса Диаса, который провёл отличный сезон в «Ливерпуле» и стал трансферной целью «Барселоны». В матче с Перу он не смог принять участия из-за перебора жёлтых карточек.

Решения Нестора Лоренсо порой остаются без понимания среди экспертов и болельщиков. Не нравится многим выбор тренера в пользу Кучо Эрнандеса. Футболист в матче с Перу занял роль отсутствующего Луиса Диаса. Фанаты обеспокоены этим. Редко тренер предоставляет игровое время Хорхе Карраскалю.

Однако шансы у «кофейщиков» есть. Они исторически считаются одним из самых неприятных соперников для сборной Аргентины. Во встрече первого круга отбора на ЧМ-2026 колумбийцы победили со счётом 2:1, а в финале прошлого Кубка Америки сыграли вничью в основное время 0:0, но уступили в дополнительное.

Не будем ожидать от этого матча результативного футбола. Задача Колумбии — очень качественно отработать в обороне. Аргентина свои цели в отборе на ЧМ-2026 уже выполнила. Усердствовать футболисты не будут. Исходя из этого, логично ожидать первого гола только во втором тайме. Ставки на этот исход принимают за 3.45.

Ставка: первый гол в матче Аргентина — Колумбия с 46-й минуты и позже за 3.45.