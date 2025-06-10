Беларусь — Россия и ответ Англии на критику: экспресс на товарищеские матчи

Сегодня, 10 июня, состоится товарищеский матч Беларусь — Россия на новом стадионе в Минске. Белорусы после разгромной победы во встрече со сборной Казахстана, а россияне — после ничьей со сборной Нигерии. Но не только этим богата программа. Есть и другие интересные товарищеские встречи. Например, сборная Англии после скромной победы в матче с Андоррой сыграет с крепкой сборной Сенегала. Собираем экспресс.

Прогноз на матч Беларусь — Россия

В предстоящем матче в Минске сборная России справедливо выступит фаворитом. К слову, год назад она победила в очной встрече со счётом 4:0. Вот только на этот раз недооценивать сборную Беларуси явно не стоит. Во-первых, потому что благодаря Карлосу Алосу уровень команды медленно, но верно поднимается. Это видно по последним результатам. Второй момент — поддержка болельщиков на новом большом стадионе.

Будет логично ожидать обоюдоострую игру с моментами на обеих сторонах поля. Понятно, что сборная России должна чаще владеть мячом и задавать темп, однако моментов у сборной Беларуси просто не может не быть. Из-за микроповреждений встречу пропустит ряд игроков основы, в том числе центральный защитник Максим Осипенко.

Кроме того, в расположение «ПСЖ» отправляется Матвей Сафонов. Да и Валерий Карпин наверняка проведёт ротацию, чтобы дать игровое время другим футболистам, которые не были задействованы в матче с Нигерией. Эти незначительные факторы помогут сблизить уровни сборных и провести открытую результативную встречу. Берём ТБ 2.5 мяча через ОЗ.

Прогноз на матч Англия — Сенегал

Готовить сборную к ЧМ-2026 было доверено Томасу Тухелю. Под его руководством Англия сначала обыграла Албанию (2:0) и Латвию (3:0), а недавно победила Андорру (1:0). Он стал первым тренером сборной, которому удалось одержать три дебютные победы всухую. Правда, никто не порадовался за результат встречи с Андоррой. Забили мало столь слабому сопернику.

Если англичане будут так несерьёзно играть в матче с Сенегалом, то могут быть наказаны. Состав у «львов Теранги» приличный. В заявку попали такие футболисты, как Эдуард Менди («Аль-Ахли»), Калиду Кулибали («Аль-Хиляль»), Николас Джексон («Челси»), Ламин Камара («Монако»), Илиман Ндиайе («Эвертон»). Многие звёзды хорошо знакомы с английским футболом.

Наш прогноз – на победу Англии через тотал больше 2.5 мяча за 1.90. С подобного уровня командами сборная Сенегала не играла с прошлого чемпионата мира. Это бесценный опыт, но африканцам предстоит выступать на выезде, да ещё и с превосходящим по силе соперником. Забить получится, выиграть — нет.

Экспресс на товарищеские матчи 10 июня 2025 года

Ставка 1: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча в матче Беларусь — Россия за 2.50.

обе забьют + тотал больше 2.5 мяча в матче Беларусь — Россия за 2.50. Ставка 2: победа Англии в матче с Сенегалом + тотал больше 2.5 мяча за 1.90.

Общий коэффициент: 2.50 х 1.90 = 4.75.