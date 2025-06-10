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Аргентина — Колумбия, прогноз на финал квалификации ЧМ-2026 10 июня, время начала, где смотреть бесплатно, трансляция, счёт, Месси

Месси не успокаивается, а Депай бьёт рекорд: экспресс на матчи отбора ЧМ-2026
Максим Ермаков
Экспресс на матчи квалификации ЧМ-2026 10 июня
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До финального турнира остался всего один год.

На международной арене продолжаются матчи отборочного турнира чемпионата мира по футболу. Выберем пары из Европы и Южной Америки и объединим в один экспресс. Начинаем 10 июня вечером, продолжаем — в ночь на 11 июня.

Прогноз на матч Нидерланды — Мальта

ЧМ-2026 — Европа . Группа G. 4-й тур
10 июня 2025, вторник. 21:45 МСК
Нидерланды
Не начался
Мальта
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Задача Рональда Кумана — вернуть величие и достичь новых высот в международных турнирах. С такими атакующими игроками, как Депай, Фримпонг, Гакпо, Френки де Йонг и Тейани Рейндерс, можно горы свернуть. Даже линия обороны выглядит очень качественной во главе с капитаном сборной и защитником «Ливерпуля» Вирджил ван Дейком.

В качестве основной ставки возьмём победу Нидерландов с форой (-3.5) за 1.95. Если бы нидерландцы снова играли на выезде, возможно, ограничились бы двумя забитыми мячами. Дома ситуация может быть иной. Простой пример из Лиги наций. На своём поле они крупно выиграли у Венгрии (4:0) и Боснии и Герцеговины (5:2). Мальта значительно скромнее.

К тому же матчи с аутсайдерами могут иметь огромное значение для карьеры Депая. У Мемфиса 48 забитых мячей за сборную. Лучшим бомбардиром в истории Нидерландов является Робин ван Перси — 50 голов. Осталось совсем немного. Догнать легенду можно уже в игре с Мальтой, если постараться.

Прогноз на матч Аргентина — Колумбия

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 16-й тур
11 июня 2025, среда. 03:00 МСК
Аргентина
Не начался
Колумбия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Аргентины не просто досрочно вышла на ЧМ-2026, а сделала это гарантированно с первого места. У бело-голубых просто не оказалось конкурентов, но как так получилось? Просто победители прошлого чемпионата мира готовы идти за очередным золотом. Подопечные Лионеля Скалони хороши во всём. Они достаточно забивают (27 мячей в 15 играх), а также качественно обороняются (всего восемь пропущенных).

Сборная Колумбии занимает лишь шестое место в таблице квалификации на чемпионат мира. Подопечные Нестора Лоренсо в последнее время испытывают огромные трудности. Их серия без побед затянулась на пять матчей. Не хватает усилий в защите и активных действий в атаке. Перспектив сотворить сенсацию и выиграть у аргентинцев на выезде слишком мало.

Не будем ожидать от этой встречи результативного футбола. Задача Колумбии — очень качественно отработать в обороне. Аргентина свои цели в отборе на ЧМ-2026 уже выполнила. Усердствовать футболисты не будут. Исходя из этого, логично ожидать первый гол только во втором тайме. Ставки на этот исход принимают за 3.45.

Экспресс на матчи квалификации ЧМ-2026 10 июня 2025 года

  • Ставка 1: победа Нидерландов в матче с Мальтой с форой (-3.5) за 1.95.
  • Ставка 2: первый гол в матче Аргентина — Колумбия с 46-й минуты и позже за 3.45.

Общий коэффициент: 1.95 х 3.45 = 6.72.

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