Бразилия — Парагвай. Анчелотти перезагрузит Винисиуса

Второй матч Карло в роли тренера «селесао» будет более удачным.

В ночь на 11 июня 2025 года пройдёт матч отбора на ЧМ-2026 между Бразилией и Парагваем. Встреча состоится на стадионе «Нео Кимика Арена». Начало — в 3:45 мск. Чего ожидать от второго матча «селесао» под руководством Карло Анчелотти?

Коэффициенты букмекеров на матч Бразилия — Парагвай 11 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами «селесао». Поставить на победу сборной Бразилии можно с коэффициентом 1.45. Шансы сборной Парагвая оценили в 8.00. Ничья идёт с коэффициентом 4.10.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.30. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу бразильцев за 6.00.

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Бразилия — Парагвай (11.06.2025)

Дебют Карло Анчелотти во главе сборной Бразилии случился! Каким он был — каждый сделал выводы. «Селесао» скатали нулевую ничью с Эквадором. Это было вполне ожидаемо. Невозможно за несколько дней изменить игру такой большой команды в корне.

Это подтвердил Винисиус Жуниор. По словам футболиста «Реала», у итальянского специалиста было всего два-три дня тренировок. Потребуется ещё немного времени, чтобы наставник сумел донести до футболистов свой план. Сам Анчелотти после встречи с эквадорцами остался доволен. Особенно обороной.

Что касается атаки, то соперник был активнее и интереснее. Эквадор чаще бил по воротам и даже немного больше владел мячом. Посмотрим, как быстро Анчелотти будет продвигаться на пути к цели вернуть сборную Бразилии к лидирующим позициям в мировом футболе.

«Селесао» занимают четвёртое место в таблице отбора на ЧМ-2026. Парагвай опережает их на два очка. Отличная возможность обойти соперника, выиграв очную встречу. Но по силам ли это подопечным Анчелотти? Соперник не знает поражений на протяжении девяти матчей.

На этом отрезке Парагвай обыграл и Бразилию (1:0), и Аргентину (2:1). В последней игре подопечные Густаво Альфаро оставили не у дел Уругвай (2:0). Сухая победа в прошлом матче с небесно-голубыми была в том числе заслугой защитника московского «Динамо» Хуана Касереса. Он провёл на поле все 90 минут. А вот его одноклубник Бальбуэна не получил игрового времени.

Очень крутые результаты для такой сборной. Но есть нюанс — все они были достигнуты на домашнем стадионе. По игре на своём поле парагвайская команда превосходит остальные. В восьми встречах она добыла 19 очков. Это очень солидный показатель.

Что же касается выступлений на выезде, то сборная Парагвая не выиграла в гостях ни одного матча отбора на ЧМ-2026. Выходит, что у Бразилии на домашнем стадионе будут хорошие шансы одержать первую победу под руководством Анчелотти? Думаем, что это так.

Правда, ожидать разгрома не следует. Наш прогноз будет сделан на победу Бразилии через тотал меньше 3.5 мяча за 2.00. Скорее всего, «селесао» будет очень сложно, а сам матч может получиться равным и нервным. Настораживает, что команда Анчелотти была плоха в атаке, но хороша в обороне во встрече с Эквадором. Идёт перестройка.

Парагвай пусть и играет очень плохо вне дома, но последние пять встреч отбора на выезде завершил вничью. Вскрыть его защиту будет не менее проблематично, чем ту же эквадорскую. Возможно, во встрече и вовсе будет забит всего один гол. Не исключено, что Анчелотти поможет перезагрузиться Винисиусу.

Ставка: победа Бразилии в матче с Парагваем + тотал меньше 3.5 мяча за 2.00.