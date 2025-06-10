Уругвай — Венесуэла. Экс-нападающий «Зенита» и ЦСКА готов к сенсации

Уругвайцы без Нуньеса и молодёжи, а у гостей есть нестареющий Хосе Саломон Рондон.

В ночь на 11 июня 2025 года пройдёт матч отбора на ЧМ-2026 между Уругваем и Венесуэлой. Встреча состоится на стадионе «Сентенарио». Начало — в 2:00 мск. Для обеих сборных эта игра имеет важное значение.

Коэффициенты букмекеров на матч Уругвай — Венесуэла 11 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами «чарруа». Поставить на победу сборной Уругвая можно с коэффициентом 1.47. Шансы сборной Венесуэлы оценили в 8.50. Ничья идёт с коэффициентом 3.95.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.40, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.55. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.65. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу уругвайцев за 5.00.

Прогноз на матч квалификации на ЧМ-2026 Уругвай — Венесуэла (11.06.2025)

Непривычно видеть сборную Уругвая в таком положении. Команда до сих пор не может быть уверена в выходе на ЧМ-2026. Подопечные Марсело Бьелсы занимают пятое место в таблице, опережая венесуэльцев, расположившихся на седьмой строчке, на три очка. Поэтому их предстоящая очная встреча важна.

Небесно-голубые проиграли последний матч Парагваю со счётом 0:2. В этом нет ничего удивительного. Соперник заслужил победу. «Чарруа» толком ничего не могли придумать в атаке. После ухода Луиса Суареса в нападении стало скучно. Даже опытная оборона с Матиасом Оливерой («Наполи»), Хосе Марией Хименесом («Атлетико») и Рональдом Араухо («Барселона») не смогла сдержать натиск соперника.

Сборная Венесуэлы, как мы сказали ранее, находится на седьмой строчке. Если к окончанию квалификации на ЧМ-2026 она так и останется на ней, то попадёт в стыковые матчи. Даже если сравняется по очкам с Уругваем, разница голов у неё хуже. Но проигрывать, понятное дело, не стоит.

Подопечные Фернандо Батисты бо́льшую часть очков набрали в домашних встречах. На своём поле в отборе они никому не проигрывали. В гостевых матчах всё наоборот — сборная Венесуэлы не победила ни разу и набрала всего два очка в семи играх. Скромно.

Команда выиграла две последние встречи — с Перу (1:0) и Боливией (2:0). Героем этих матчей стал Хосе Саломон Рондон. Он забил по победному мячу в каждом. 35-летний нападающий всё ещё в прекрасной форме. В минувшем сезоне чемпионата Мексики за «Пачуку» капитан сборной забил 15 голов.

У Венесуэлы есть ярко выраженный форвард. Лидер не только атак, но и всей команды. Когда Луис Суарес завершил карьеру в сборной, Уругвай лишился такого важного футболиста. Родриго Агирре на эту роль не тянет, а Дарвин Нуньес дисквалифицирован.

Не могут помочь «чарруа» и молодые таланты. Николас де ла Крус травмирован, а Федерико Вальверде страдает из-за заболевания. Если Уругвай и выиграет, то скромно. Однако, скорее всего, будет безголевая ничья. Наша ставка неожиданная для многих — на победу Венесуэлы с форой (+1) за 1.98.

Наличие такого лидера, как Рондон, приносит огромную пользу всей команде. Речь не только о его результативности, но и об опыте, которым нападающий делится с остальными. Уругвай выглядит крайне неуверенным. Кто-то ругает Бьелсу, однако даже судьба не на его стороне. Только посмотрите, сколько талантливых футболистов отсутствует в заявке.

Ставка: победа Венесуэлы с форой (+1) за 1.98