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США — Швейцария, 11 июня 2025, прогноз на товарищеский матч, смотреть онлайн бесплатно, во сколько, счёт, ставки и коэффициенты

США — Швейцария. Мурат Якин обновит антирекорд Почеттино
Максим Ермаков
США — Швейцария: прогноз на матч
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Тренер «звёздно-полосатых» проиграл три дебютные встречи, а швейцарцы хороши.

В ночь на 11 июня 2025 года пройдёт товарищеский матч между США и Швейцарией. Встреча состоится на стадионе «ГЕОДИС парк». Начало — в 3:00 мск. Пока подготовка к домашнему чемпионату мира у американцев проходит нервно и плохо.

Коэффициенты букмекеров на матч США — Швейцария 11 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами «красных крестоносцев». Поставить на победу сборной Швейцарии можно с коэффициентом 2.25. Шансы сборной США оценили в 3.15. Ничья идёт с коэффициентом 3.45.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.00.

Прогноз на товарищеский матч США — Швейцария (11.06.2025)

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
11 июня 2025, среда. 03:00 МСК
США
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Пока проходит отбор на ЧМ-2026, американцы готовятся к турниру через товарищеские матчи. Напомним, сборная США как одна из хозяек ЧМ автоматически попадает на него. И в качестве июньских соперников были выбраны европейские команды.

Всё правильно — нужно набираться опыта в играх со сборными с других континентов. «Звёздно-полосатые» далеки от хорошей формы. Плохи дела у Маурисио Почеттино. Он установил антирекорд последних 10 лет, став первым тренером сборной США, который проиграл три дебютные встречи. До него «отличился» Юрген Клинсман в 2015 году.

Американцы уступили Панаме (0:1) и Канаде (1:2) в Лиге наций КОНКАКАФ, а в последней товарищеской встрече проиграли Турции (1:2). Бывший главный тренер «звёздно-полосатых» Брюс Арена возмущён происходящим и назвал назначение Почеттино большой ошибкой.

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В июньских товарищеских матчах отсутствует ряд ключевых футболистов: Кристиан Пулишич, Энтони Робинсон, Серджино Дест, Тимоти Веа и Уэстон Маккенни. Поэтому Маурисио приходится задействовать молодых футболистов, прибегать к ротации состава. Быть может, у него получится подготовить достойную замену звёздным игрокам США.

Сборная Швейцарии начнёт отбор на ЧМ-2026 в сентябре, а пока проходит подготовку через контрольные встречи. Подопечные Мурата Якина провалились в Лиге наций. Они заняли последнее место в группе с Испанией, Сербией и Данией. Соответственно, опустились в Лигу В.

Поэтому сейчас так важно провести плодотворную работу над ошибками. В этом году сборная Швейцарии, кстати, приняла участие в трёх товарищеских матчах. Она сыграла вничью с Северной Ирландией (1:1) и одержала победы во встречах с Люксембургом (3:1) и Мексикой (4:2).

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Игра с мексиканцами состоялась 7 июня и получилась очень результативной. Авторами голов у швейцарцев стали Брил Эмболо («Монако»), Зеки Амдуни («Бёрнли»), Дан Ндой («Болонья») и Фабиан Ридер («Штутгарт»). У сборной достаточно сильный и опытный состав.

Гранит Джака, Мануэль Аканджи и Грегор Кобель играют ключевую роль. Жаль, что у Мурата Якина не получилось вызвать в сборную Шердана Шакири. Полузащитник «Базеля» просто не берёт трубки и не отвечает на сообщения. Конечно, с ним атака могла стать ещё агрессивнее, но имеющийся состав тоже хорошо делает свою работу в контрольных встречах.

Матч между Швейцарией и США должен получиться не менее результативным, чем прошлая встреча команды Мурата Якина с Мексикой. Предлагаем ставку на тотал больше 3.5 мяча за 3.00. У «звёздно-полосатых» неоптимальный состав, отсутствуют ключевые футболисты, а Почеттино попал под волну критики. «Красные крестоносцы» же не собираются терять темп, который набрали в товарищеских встречах.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 3.00.

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