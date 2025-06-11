Месси и Суарес вспомнят молодость и станут сюрпризом клубного ЧМ-2025: группа А

С 14 июня по 13 июля 2025 года в США пройдёт клубный чемпионат мира. В турнире примут участие 32 команды с разных континентов, разделённые по четыре клуба на каждую группу. Занявшие первое и второе место выходят в 1/8 финала плей-офф. Попробуем выяснить, кто является фаворитом группы А.

Кто попал в группу А

Группа А КЧМ-2025 получилась весьма конкурентоспособной. По мнению букмекеров, фаворитом идёт «Порту». Поставить на победу португальского клуба можно с коэффициентом 2.40. Эксперты считают, что его главным конкурентом в борьбе за первое место в группе будет бразильский «Палмейрас» — коэффициент 2.80.

Выход из группы команды Лионеля Месси и Луиса Суареса идёт за 2.50. Вероятность победы «Интер Майами» в квартете оценили в 4.50, что приблизительно равно 22% вероятности. Главным аутсайдером группы А считается египетский «Аль-Ахли». Ставки на его триумф принимают за 10.00.

Чего ждать от группы А

Нет ничего удивительного в том, что эксперты выбрали в качестве фаворита группы А европейскую команду. «Порту» имеет богатый опыт выступлений в больших турнирах и хорошо укомплектован по составу. Но минувший сезон чемпионата Португалии «драконы» завершили лишь на третьем месте.

В Лиге Европы «Порту» выступил тоже неудачно. Вылетел в 1/16 плей-офф, проиграв по сумме двух матчей «Роме». А ведь группа на КЧМ-2025 «драконам» попалась далеко не простая. Поэтому можно взять ставку на то, что португальская команда не сумеет выиграть группу за 1.51.

«Палмейрас» считается одним из сильнейших клубов в своей стране. В последних трёх сезонах первенства он дважды брал золото, но прошлый розыгрыш завершил на втором месте. Новый сезон в Бразилии уже стартовал. После 11 туров зелёно-белые занимают четвёртую строчку.

Групповой этап Кубка Либертадорес они прошли уверенно — вышли в плей-офф с первого места, одержав победы во всех шести матчах. За «Палмейрас» играет Витор Роке, который не прижился в «Барселоне» вернулся обратно. В 10 встречах этого сезона он забил два мяча. Главный тренер команды — португалец Абел Феррейра.

По своей природе бразильцы техничные и уникальные футболисты, которые очень много работают над собой и стремятся стать лучше. На таком большом клубном чемпионате мира у них будет много мотивации. Взять выход «Палмейраса» из группы А можно за 1.52.

Однако есть ещё одна «тёмная лошадка», у которой, по нашему мнению, есть все шансы не просто пройти в плей-офф, а выиграть группу. Речь, конечно же, об «Интер Майами». Сила «цапель» в их звёздных ветеранах, на которых все хотят посмотреть. Дуэт Месси и Суарес феерит в МЛС, забивая очень много голов.

Клубный чемпионат мира для них, как глоток свежего воздуха. Время вспомнить о прошлом. А если удастся выйти из группы, то появится шанс сыграть с сильнейшими европейскими командами. Пора вспомнить молодость! В текущем сезоне регулярного чемпионата МЛС Лионель уже забил 10 голов и отдал семь результативных передач.

Луис Суарес, в свою очередь, стал автором пяти мячей и шести голевых пасов. Не стоит недооценивать этот коллектив. Поверим в звёздных ветеранов и проверим их выход в плей-офф. Коэффициент на то, что они выйдут из группы, весьма привлекательный — в районе 2.50.

Что касается «Аль-Ахли», то он вряд ли может создать реальную угрозу своим соперникам в группе А. У египетской команды хорошо сыгранный состав, а в прошлом сезоне чемпионата страны она стала победителем. Однако скажется отсутствие опыта таких матчей и понимания игры клубов с других континентов.

Ставка 1: «Порту» не выиграет группу А за 1.51.

Ставка 2: «Интер Майами» выйдет из группы А за 2.50.