Всё очевидно. «Атлетико», «Ботафого» и «Сиэтл Саундерс» не в силах помешать обладателю квадрупла.

Трамплин для Сафонова, Кварацхелии и «ПСЖ»: группа В на клубном ЧМ-2025

С 14 июня по 13 июля 2025 года в США пройдёт клубный чемпионат мира. В турнире примут участие 32 команды с разных континентов, разделённые по четыре клуба на каждую группу. Занявшие первое и второе место выходят в 1/8 финала плей-офф. Попробуем выяснить, чего ждать от группы В.

Кто попал в группу В

Фаворит группы В просматривается сразу — это выигравший квадрупл «ПСЖ». Напомним, что парижане впервые в истории одержали победу в Лиге чемпионов, а также стали чемпионами Лиги 1 и обладателями Кубка и Суперкубка Франции. Если выйдут в плей-офф КЧМ-2025 с первой строчки, сыграет коэффициент 1.72.

Конкуренцию в группе В, по мнению букмекеров, должен составить мадридский «Атлетико». На его победу дают коэффициент 2.50. Если бразильский «Ботафого» финиширует на первом месте, сыграет коэффициент 11.0. Шансы американского «Сиэтл Саундерс» оценили в 20.0.

Чего ждать от группы В

Ожидать ли здесь сюрпризов? Суперкомпьютер Opta провёл 10 тысяч симуляций клубного чемпионата мира, и в большинстве случаев (18,5%) победителем становился «ПСЖ». Неужели сейчас ему нет равных во всём мире? В финале Лиги чемпионов подопечные Луиса Энрике ураганом пронеслись по «Интеру» (5:0), хотя все ожидали равной борьбы.

В чемпионате Франции парижане оказались недосягаемы для других команд. Усман Дембеле стал лучшим бомбардиром Лиги 1. Он является главным фаворитом на получение «Золотого мяча» — 2025. Хвича Кварацхелия здорово вписался в парижский клуб и внёс большой вклад в его триумфальный сезон.

Матвей Сафонов принял участие в 17 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, из которых в семи отыграл «на ноль». В общем, это по-настоящему сильная команда. Станет ли она победителем группы В, скорее всего, будет понятно после первой игры КЧМ-2025 с «Атлетико».

«Матрасники» завершили сезон в Примере на третьем месте. Центром развития атак мадридцев являются Сёрлот, Альварес и Гризманн. Состав у команды неплохой, поэтому шансы на первое место в группе В есть. Как мы помним, «Атлетико» в Лиге чемпионов выбил «Реал» лишь по сумме двух игр и не без везения.

И что не менее важно — «ПСЖ» и «Атлетико» встречались в матче общего этапа Лиги чемпионов. Победу одержали мадридцы со счётом 2:1, причёс на выезде. Даже несмотря на тотальное преимущество парижан по всем показателям, они нашли лазейки в обороне и сумели ими воспользоваться.

Не стоит недооценивать «Ботафого». На своём континенте эта команда провела отличный сезон. «Победоносные» выиграли бразильскую Серию А и стали обладателями Кубка Либертадорес. Смущает только тот факт, что текущий сезон пока проходит для них неудачно.

Занимает «Ботафого» лишь шестое место в таблице первенства. Кстати, за клуб выступает бывший нападающий «Зенита» Артур. В 10 матчах текущего сезона он забил два мяча и отдал три результативные передачи. Поставить на выход из группы можно с коэффициентом 2.55.

«Сиэтл Саундерс» попал на клубный чемпионат мира как победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ 2022 года. Текущий сезон для клуба проходит неудачно. Он находится лишь на шестой строчке. Отмечается плохая организованность и много ошибок в обороне. Команда заслуженно считается аутсайдером группы.

В итоге мы имеем одного серьёзного фаворита — «ПСЖ», его главного конкурента — «Атлетико», а также «тёмную лошадку» из Бразилии — «Ботафого». У парижан будет небольшая мотивация взять реванш у мадридцев. Бразильская команды, увы, в этой группе просто теряется и вряд ли может рассчитывать на выход в плей-офф.

Ставка 1: «ПСЖ» выиграет группу В за 1.72.

Ставка 2: «Атлетико» выйдет из группы В за 1.40.