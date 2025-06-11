Гарри Кейн снял проклятье. Новая цель — КЧМ-2025. Кто помешает «Баварии» в группе С?

С 14 июня по 13 июля 2025 года в США пройдёт клубный чемпионат мира. В турнире примут участие 32 команды с разных континентов, разделённые по четыре клуба на каждую группу. Занявшие первое и второе место, выходят в 1/8 финала плей-офф. Попробуем выяснить, кто чего ждать от группы С.

Кто попал в группу С

Здесь всё выглядит очевидным и логичным. «Бавария» идёт в качестве фаворита на победу в группе С. Поставить на этот исход можно с коэффициентом 1.44. По мнению букмекеров, навязать борьбу попытаются «Бенфика» (4.00) и аргентинский «Бока Хуниорс» (5.00). Не верят же эксперты в «Окленд Сити». На то, что новозеландский клуб завершит групповой этап КЧМ-2025 на первой строчке, дают коэффициент 100.0.

Чего ждать от группы С

На первый взгляд, у «Баварии» не может быть конкурентов в группе С. Эксперты не ошиблись, выбрав её явным фаворитом. В целом, мюнхенцы неплохо провели прошлый сезон, выиграв Бундеслигу с большим отрывом от соперников. Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии.

В Лиге чемпионов баварцы добрались до четвертьфинала, в котором уступили «Интеру» по сумме двух матчей — 3:4. Главная проблема команды — это не всегда стабильная игра в обороне. Но если забивать больше соперников, можно легко пройти групповой этап. Благо соперники позволяют на это рассчитывать.

«Бенфика» вряд ли сможет создать реальные проблемы мюнхенскому клубу. Прошлый сезон чемпионата Португалии клуб завершил на втором месте, в двух очках от «Спортинга». Конечно, Ди Мария сделает всё возможное, чтобы проявить себя на КЧМ-2025, но хватит ли его усилий хотя бы для второго места? Коэффициент на то, что команда не выйдет из группы, составляет 2.60.

«Бока Хуниорс» — один из сильнейших клубов аргентинского чемпионата. Правда, в последнее время дела у «генуэзцев» не очень. Поэтому они запрыгнули, можно сказать, в последней вагон клубного чемпионата мира, став 30-й командой, кто получил путёвку на турнир.

В минувшем сезоне «Бока Хуниорс» выбыл на стадии 1/4 плей-офф Апертуры. В составе команды много возрастных футболистов, успевших поиграть в европейских лигах. В том числе здесь выступает 38-летний Эдинсон Кавани. Жаль, что из-за травмы он может пропустить этот клубный чемпионата мира.

Благодаря лучшему коэффициенту среди команд Океании на турнир поехал «Окленд Сити». Четыре года подряд эта команда выигрывает Лигу чемпионов ОФК. 2025 год не стал исключением. Не будем скромничать, клуб представит слабейший футбольный континент. Шансов, что он сможет чем-то удивить, практически нет.

«Бенфика» слабо выступила в Лиге чемпионов, не смогла выиграть чемпионат Португалии и уступила в финале Кубка страны. «Бока Хуниорс» — довольно возрастная команда, а её лидеры часто подвержены травмам. А «Окленд Сити» никогда не испытывал такой конкуренции.

Поэтому «Бавария» должна выигрывать группу и на это можно сделать ставку за 1.44. Португальская команда, вероятно, сможет обыграть «Бока Хуниорс» и выйдет в плей-офф со второй строчки. Но здесь лучшим вариантом будет взять невыход аргентинцев — коэффициент 1.59. Он выше, чем на проход португальцев (1.44).

Ставка 1: «Бавария» выиграет группу С за 1.44.

Ставка 2: «Бока Хуниорс» не выйдет из группы С за 1.59.