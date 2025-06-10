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PFL World Tournament 5, дата турнира, прогнозы на главные бои, Джейсон Джексон — Тэд Джин, Мовлид Хайбулаев — Тхэ Кюн Ким

Джексон и Хайбулаев идут дальше. Прогноз на главные бои PFL World Tournament 5
Пётр Кондаков
Прогноз на главные бои PFL World Tournament 5
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Развязка в лиге становится всё ближе!

В ночь с 12 на 13 июня в Нэшвилле (США) лига PFL проведёт свой пятый турнир в текущем году – PFL World Tournament 5: Semifinals. В его рамках пройдут полуфинальные поединки в полусреднем и полулёгком весе.

В главном бою экс-чемпион Bellator Джейсон Джексон сразится с непобеждённым Тэдом Джином в полуфинале полусреднего веса. Во втором бою в этом весе встретятся ещё один бывший чемпион Bellator Логан Сторли и японец Масаюки Кикуири. В полулёгком весе победитель сезона-2021 в PFL Мовлид Хайбулаев будет драться с корейцем Тхэ Кюн Кимом.

Турнир в США стартует ориентировочно в 3:30 мск. Прямую трансляцию события можно будет посмотреть на ОККО.

Полный кард турнира PFL World Tournament 5: Semifinals выглядит следующим образом.

Предварительный кард:

  • Джереми Кеннеди (Канада) — Адам Борич (Венгрия);
  • Магомед Умалатов (Россия) — Энтони Айви (США);
  • Джозеф Лусиано (Австралия) — Сарек Шилдс (США);
  • Мухамед Берхамов (Россия) — Кендли Сент-Луис (США);
  • Алексей Перганде (США) — Майк Бардсли (США);
  • Джейсон Даннер (США) — Натан Гилмор (США).

Основной кард:

  • Джейсон Джексон (Ямайка) — Тэд Джин (США);
  • Хесус Пинедо (Перу) — Габриэль Брага (Бразилия);
  • Логан Сторли (США) — Масаюки Кикуири (Япония);
  • Мовлид Хайбулаев (Россия) — Тхэ Кюн Ким (Южная Корея).

Главный бой — Джексон — Джин

PFL 2025. PFL World Tournament 5: Semifinals, Нэшвилл, США
Джейсон Джексон — Тэд Джин
13 июня 2025, пятница. 07:40 МСК
Джейсон Джексон
Не началось
Тэд Джин

Фаворитом здесь считают Джексона, который за последние пять лет проиграл лишь однажды — Рамазану Курамагомедову. На победу ямайского бойца дают коэффициент 1.40, а на его соперника – 2.95.

Джексон — настоящий универсал, который хорош и в стойке, и в борьбе. Собственно, это он показал в прошлом своём поединке, удушающим победив Андрея Корешкова. Высокий бойцовский IQ позволяет Джейсону не допускать ошибок. А вот неточности соперников он сразу замечает и пользуется ими.

Впрочем, соперник у него непростой. Тэд Джин на данный момент непобеждённый боец. Он хорош в стойке, завершает свои бои в основном досрочно. Собственно, ничего выдумывать он не будет и в этот раз.

Джин, безусловно, может создать проблемы Джексону, но тот факт, что ямайца ведут фаворитом, кажется оправданным. Он и в стойке если и уступит, то совсем немного, а на земле однозначно сильнее. Плюс ко всему Джейсон классно подстраивается под противников, такой вот «хамелеон». И это однозначно поможет ему. Он должен победить.

Соглавный бой — Сторли — Кикуири

PFL 2025. PFL World Tournament 5: Semifinals, Нэшвилл, США
Логан Сторли — Масаюки Кикуири
13 июня 2025, пятница. 06:50 МСК
Логан Сторли
Не началось
Масаюки Кикуири

Здесь фаворит ещё более очевиден. Букмекеры дают коэффициент 1.13 на победу Сторми, а на успех японца – 5.95.

В первую очередь Сторли — очень опытный боец, бывший чемпион Bellator, который, правда, немного притормозил в последние годы, потерпел ряд довольно серьёзных поражений. Логан — хороший ударник. Правда, не факт, что добрался бы до полуфинала, но Магомед Умалатов провалил взвешивание, а с заменившим его Джозефом Лучано Сторли справился.

Кикуири тоже предпочитает драться в стойке, это интересный и выносливый боец с хорошей работой ног. Но на стороне американца – опыт. А возможно, и домашнее судейство. Сторли действительно фаворит, однако коэффициент на победу японца кажется немного завышенным.

Хайбулаев — Ким

PFL 2025. PFL World Tournament 5: Semifinals, Нэшвилл, США
Мовлид Хайбулаев — Тхэ Кюн Ким
13 июня 2025, пятница. 06:25 МСК
Мовлид Хайбулаев
Не началось
Тхэ Кюн Ким

Мовлид Хайбулаев — опытный боец, чемпион сезона-2021 в PFL. С тех пор, правда, россиянин провёл всего три боя. Но во всех победил. Да и в принципе у него нет поражений. Правда, успех в бою с Джереми Кеннеди в четвертьфинале дался очень нелегко. Простой сказался. Но теперь должно быть легче.

Что до корейца, то у него ровно один бой в этой серии. И этот бой был коротким — он нокаутировал Натана Келли в первом раунде. Представитель Азии вообще предпочитает заканчивать бои досрочно — шесть из восьми побед в карьере он добыл именно так.

Что здесь сказать. Всё зависит от состояния Хайбулаева. Если все проблемы со здоровьем позади, то этот поединок должен даться ему проще, чем с Кеннеди. И загадок Ким перед Мовлидом не поставит. Однако состояние россиянина неизвестно, поэтому и букмекеры здесь ставят его фаворитом, но не суперуверенным — 1.37 на 3.10. Но по своим навыкам Хайбулаев обязан проходить корейца. Будем надеяться, что совместные тренировки с Исламом Махачевым под руководством Хабиба Нурмагомедова дадут свои плоды.

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