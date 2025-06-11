«Флорида» — «Эдмонтон», четвёртый матч. Бобровский и Маршан начнут закругляться

Финал Кубка Стэнли — 2025 идёт очень бодро. Три встречи позади, интрига закручивается всё сильнее. Посмотрим, что будет дальше. В пятницу, 13 июня, на льду стадиона «Амерант Банк Арена» в США состоится четвёртый матч противостояния «Флорида Пантерз» — «Эдмонтон Ойлерз». Стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Коэффициенты на матч финала плей-офф НХЛ «Флорида» — «Эдмонтон» 13 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах по-прежнему не могут выделить явного фаворита, однако небольшое предпочтение отдают принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Флорида Пантерз» в основное время предлагается с коэффициентом 2.13, в то время как победа «Эдмонтон Ойлерз» по итогам трёх периодов оценивается в 3.00. Разница в вероятности — чуть больше 10%.

Если соперникам потребуется провести овертайм, как это было в двух встречах из трёх, сыграет коэффициент 4.60. Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный хоккей в четвёртом матче серии. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.64.

Прогноз на четвёртый матч финала Кубка Стэнли «Флорида» — «Эдмонтон» (13.06.2025)

После первых двух матчей в Эдмонтоне, когда соперники фактически провели по четыре периода в каждом и обменялись победами, стало очевидно, что серия должна затянуться. Однако переезд в США на стадион «Амерант Банк Арена» внёс некоторые коррективы в прогнозы и ожидания. Теперь уже видно, кто в паре действующий обладатель Кубка Стэнли.

«Флорида» сумела выиграть первый домашний матч со счётом 6:1. Одним из героев в очередной раз стал Брэд Маршан, открывший счёт уже на первой минуте первого периода. Ещё один герой — конечно же, Сергей Бобровский. На этот раз российский голкипер справился с 32 бросками в створ ворот из 33. Уже шестой матч подряд делает 20+ сейвов.

В какой-то степени хоккеисты «Эдмонтона» сами виноваты. В середине третьего периода, когда счёт был уже 1:5, всё свели к грубой игре и массовой потасовке. Суммарно за вечер схлопотали 85 минут штрафа и 11 раз оставались на льду в меньшинстве. После первых двух напряжённых матчей нервы явно не справились, и это может стать проблемой в дальнейшем.

«Флориду» и «Эдмонтон» ожидает четвёртая игра серии. А пройдёт она в США, где «Пантерз» снова получат поддержку. Кроме того, из шести поражений в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ четыре «Ойлерз» потерпели именно на выезде. На таком фоне логично будет ожидать, что хозяева сумеют как минимум не проиграть в основное время в четвёртом матче серии.

У «Флориды» выдающийся прессинг и отличное третье звено. Лидеры «Эдмонтона» в прошлый раз промолчали. Да и Стюарт Скиннер, который в серии с «Даллас Старз» был очень хорош, перестал выручать. Так что ставка на победу принимающей стороны выглядит уже более резонно. Выиграй сейчас домашний матч — будет право на ошибку в следующей встрече в Канаде.

Отдельно хочется увидеть гол Брэда Маршана. Букмекеры дают увесистый коэффициент в 3.55 на точный бросок канадского нападающего. Почему вероятность этого присутствует? Потому что 37-летний форвард сейчас в отличной форме. Забросил четыре шайбы «Эдмонтону» в финальной серии и готов улучшить данную статистику.

Ставка 1: «Флорида» обыграет «Эдмонтон» за 2.13.

Ставка 2: Брэд Маршан забросит шайбу за 3.55.