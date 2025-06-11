Покорение МЛС затянулось, но Миранчук сияет. Прогноз на «Нью-Йорк Сити» — «Атланта»

Международная арена затихла в ожидании клубного чемпионата мира. Однако в некоторых странах продолжают проводить встречи регулярных лиг. В пятницу, 13 июня, на стадионе «Янки» в Нью-Йорке (США) состоится матч МЛС «Нью-Йорк Сити» — «Атланта Юнайтед». Стартовый свисток запланирован на 2:30 мск. Внимательно следим за командой Алексея Миранчука.

Коэффициенты на матч МЛС «Нью-Йорк Сити» — «Атланта Юнайтед» 13 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Нью-Йорк Сити» предлагается с коэффициентом 1.95, что приблизительно равно 51% вероятности. Победа «Атланта Юнайтед» оценивается в 3.70, а на ничейный исход предлагается поставить за 3.80.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.23, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.66. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.58. Наиболее же вероятным представляется счёт 1:1.

Прогноз на матч МЛС «Нью-Йорк Сити» — «Атланта Юнайтед» (13.06.2025)

Алексей Миранчук был признан лучшим игроком мая в «Атланте». Кроме того, его включили в топ-10 самых дорогостоящих футболистов МЛС. В трёх предыдущих матчах лиги, два из которых удалось выиграть, российский полузащитник отметился двумя результативными передачами и одним забитым голом. Однако сильно команде это не помогает.

После 17 игр «Атланта Юнайтед» располагается на 13-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 17 очков. Отставание от зоны плей-офф — то есть от топ-7 — составляет ровно 10 очков. При этом некоторые конкуренты провели на одну-две игры меньше. Впереди ещё много встреч, чтобы ситуация изменилась, но получается далеко не всё.

Недавние победы над «Цинциннати» (4:2) и «Орландо Сити» (3:2) стали первыми с конца марта. В остальных случаях — поражения и ничейные исходы. Примечательно здесь ещё то, что в конце марта со счётом 4:3 «Атланта» обыграла именно «Нью-Йорк Сити». И есть весомые поводы, чтобы ожидать похожего в предстоящей встрече. Как минимум ждём голы.

Нью-йоркский клуб недалеко ушёл от команды из Атланты в турнирной таблице. Кроме того, последние матчи в МЛС для него тоже получились непростыми. Сперва благодаря удалению в составе соперника обыграл «Чикаго Файр» (3:1), затем получил болезненные 0:3 от «Хьюстон Динамо», хотя владел инициативой, а недавно отобрал очки у «Нэшвилла» (2:2), пропустив дважды первым.

Как видно, с обороной у «Нью-Йорк Сити» тоже имеются определённые проблемы, поэтому у Алексея Миранчука и его партнёров по атаке наверняка будут шансы улучшить статистику. А это говорит о том, что голы в обе стороны через тотал больше 2.5 мяча — довольно перспективный вариант для ставки. Тем более что так было в пяти из семи прошлых личных встреч оппонентов.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.92.