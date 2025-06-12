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Флорида — Эдмонтон: прогноз и ставка на четвёртый матч, где смотреть бесплатно, онлайн трансляция, счёт, время начала, голы

В финале Кубка Стэнли уже всё понятно? Экспресс на спортивные события
Алексей Анисимов
Экспресс на спортивные события 12 июня 2025 года
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А Алексей Миранчук тащит свою команду в МЛС.

Пока международная арена застыла в ожидании клубного чемпионата мира, обратимся к заокеанскому спорту. В НХЛ проводится четвёртый матч финальной серии Кубка Стэнли, а в МЛС идёт регулярный чемпионат, где принимает участие Алексей Миранчук. События состоятся ночью/утром 13 июня, но составить экспресс можно уже сейчас — 12 июня.

Прогноз на четвёртый матч «Флорида» — «Эдмонтон»

НХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
13 июня 2025, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Флорида» сумела выиграть первый домашний матч со счётом 6:1. Теперь уже видно, кто в паре действующий обладатель Кубка Стэнли. Одним из героев в очередной раз стал Брэд Маршан, открывший счёт уже на первой минуте первого периода. Ещё один герой — конечно же, Сергей Бобровский. На этот раз российский голкипер справился с 32 бросками в створ ворот из 33 со стороны соперника. Уже шестой матч подряд делает 20+ сейвов.

У «Флориды» выдающийся прессинг и отличное третье звено. Лидеры «Эдмонтона» в прошлый раз молчали. Да и Стюарт Скиннер, который в серии с «Даллас Старз» был очень хорош, перестал выручать. Так что ставка на победу принимающей стороны выглядит уже более резонно. Выиграй сейчас домашний матч — будет право на ошибку в следующей встрече в Канаде.

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Отдельно хочется увидеть гол Брэда Маршана. Букмекеры дают увесистый коэффициент в 3.55 на точный бросок канадского нападающего. Почему вероятность этого присутствует? Потому что 37-летний форвард сейчас в отличном состоянии. Забросил четыре шайбы «Эдмонтону» в финальной серии и готов улучшить данную статистику.

Прогноз на матч «Нью-Йорк Сити» — «Атланта Юнайтед»

США — Major League Soccer . МЛС
13 июня 2025, пятница. 02:30 МСК
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк
Не начался
Атланта Юнайтед
Атланта
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Алексей Миранчук был признан лучшим игроком мая в «Атланте». Кроме того, его включили в топ-10 самых дорогостоящих футболистов МЛС. В трёх предыдущих матчах лиги, два из которых удалось выиграть, российский полузащитник отметился двумя результативными передачами и одним забитым голом. Однако сильно команде это не помогает, она располагается на 13-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции.

Нью-йоркский клуб недалеко ушёл от команды из Атланты в турнирной таблице. Кроме того, последние матчи в МЛС для него тоже получились непростыми. Сперва благодаря удалению в составе соперника обыграл «Чикаго Файр» (3:1), затем получил болезненные 0:3 от «Хьюстон Динамо», хотя владел инициативой, а недавно отобрал очки у «Нэшвилла» (2:2), пропустив дважды первым.

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Как видно, с обороной у «Нью-Йорк Сити» тоже имеются определённые проблемы, поэтому у Алексея Миранчука и его партнёров по атаке наверняка будут шансы улучшить статистику. А это говорит о том, что голы в обе стороны через тотал больше 2.5 мяча — довольно перспективный вариант для ставки. Тем более что так было в пяти из семи прошлых личных встреч оппонентов.

Экспресс на спортивные события 12 июня 2025 года

  • Ставка 1: Брэд Маршан забросит шайбу за 3.55.
  • Ставка 2: обе забьют в матче «Нью-Йорк Сити» — «Атланта Юнайтед» + тотал больше 2.5 мяча за 1.92.

Общий коэффициент: 3.55 х 1.92 = 6.81.

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