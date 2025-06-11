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Форталеза — Сантос, 13 июня 2025, прогноз на матч Серии А Бразилии, смотреть онлайн, трансляция, счёт, во сколько, ставки, Неймар

Неймар заразился коронавирусом, а его клуб тонет. Прогноз на матч «Форталеза» — «Сантос»
Алексей Анисимов
«Форталеза» — «Сантос»: прогноз на матч
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Ставка на матч чемпионата Бразилии с коэффициентом 7.10.

Все в ожидании клубного чемпионата мира, однако в отдельных лигах продолжают проходить регулярные матчи. В пятницу, 13 июня, на стадионе «Кастелан» состоится матч 12-го тура чемпионата Бразилии «Форталеза» — «Сантос». Стартовый свисток запланирован на 1:30 мск. Команда Неймара пытается выбраться из зоны вылета.

Коэффициенты на матч бразильской Серии А «Форталеза» — «Сантос» 13 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Форталезы» предлагается с коэффициентом 2.10, что приблизительно составляет 47% вероятности. Победа «Сантоса» оценивается в 4.00, в то время как ничейный исход можно найти в линии за 3.10.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что матч не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.45. Если забьют обе стороны, сыграет коэффициент 2.10. Самый вероятный счёт — 1:0 в пользу хозяев.

Прогноз на матч чемпионата Бразилии «Форталеза» — «Сантос» (13.06.2025)

Бразилия — Серия А . 12-й тур
13 июня 2025, пятница. 01:30 МСК
Форталеза
Форталеза
Не начался
Сантос
Сантус
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Неймар вернулся в родной «Сантос», с которого начинал, чтобы подготовиться к чемпионату мира по футболу в 2026 году. Однако легендарным возвращение назвать трудно. В бразильской Серии А провёл четыре встречи, две из которых были проиграны, и результативными действиями не отметился. При этом ситуация вокруг клуба и самого нападающего достаточно напряжённая.

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Из-за скромных результатов в этом розыгрыше чемпионата Бразилии — а именно семи поражений в 11 турах — «Сантос» располагается в зоне вылета. Возвращение Неймара должно было усилить атакующую линию, однако с забитыми мячами у команды явные проблемы. Их очень мало. Кроме того, сам футболист недавно заразился коронавирусом, а потому выбыл на неопределённый срок.

Казалось бы, это отличный шанс для «Форталезы» добыть победу и разжиться очками. Но не всё так однозначно. Команда идёт на серии из трёх поражений в чемпионате Бразилии. Всухую уступила «Васко да Гама» (0:3), «Крузейро» (0:2) и «Фламенго» (0:5). А если сюда добавить ещё и другие турниры, то у неё всего один гол в шести предыдущих матчах. Что она может предложить сопернику?

Примечательно также, что «Сантос» и «Форталеза» находятся рядышком в турнирной таблице бразильской Серии А. Они провели по 11 встреч. Первый набрал восемь очков, вторая — 10. Обычно в таких случаях говорят, что игра будет на шесть очков. То есть победа для каждого не просто шанс улучшить своё положение, но и возможность задержать конкурента.

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При таких раскладах есть смысл ждать напряжённую встречу с небольшим количеством забитых мячей. Вообще, очные встречи соперников обычно получаются относительно насыщенными. Но последняя состоялась в 2023 году, а сегодня ситуация совсем иная. Ничейный исход выглядит логично. Можно даже рискнуть и проверить нулевую ничью с коэффициентом 7.10.

Ставка: ничья со счётом 0:0 за 7.10.

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