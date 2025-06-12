«Сантос» без Неймара тонет, Халк всё ещё топ: экспресс на чемпионат Бразилии

Пока международное футбольное сообщество ждёт старт клубного чемпионата мира, в некоторых странах проводят встречи регулярных первенств. Бразилия — один из таких примеров. Сегодня подготовим экспресс на некоторые матчи 12-го тура бразильской Серии А, которые пройдут на утро 13 июня.

Прогноз на матч «Форталеза» — «Сантос»

Из-за скромных результатов в этом розыгрыше чемпионата Бразилии — а именно семи поражений в 11 турах — «Сантос» располагается в зоне вылета. Возвращение Неймара должно было усилить атакующую линию, однако с забитыми мячами у команды явные проблемы. Их очень мало. Кроме того, сам футболист недавно заразился коронавирусом, а потому выбыл на неопределённый срок.

Казалось бы, отличный шанс для «Форталезы» добыть победу и разжиться очками. Однако не всё так однозначно. Команда идёт на серии из трёх поражений в чемпионате Бразилии. Всухую уступила «Васко да Гама» (0:3), «Крузейро» (0:2) и «Фламенго» (0:5). А если сюда добавить ещё и другие турниры, то у неё всего один гол в шести предыдущих матчах. Что она может предложить сопернику?

При таких раскладах имеет смысл ждать напряжённую встречу с небольшим количеством забитых мячей. Вообще, очные встречи данных соперников обычно получаются относительно насыщенными. Но последняя состоялась в 2023 году, а сегодня ситуация совсем иная. Ничейный исход выглядит логично. Можно даже рискнуть и проверить нулевую ничью с коэффициентом 7.10.

Прогноз на матч «Атлетико Минейро» — «Интернасьонал»

В какой-то степени это достаточно простой матч для прогнозирования. «Атлетико Минейро» в последнее время с трудом даются забитые мячи. В предыдущих пяти играх в разных турнирах было забито всего пять штук. Однако чего нельзя отнять у клуба, так это набранного хода. В чемпионате Бразилии он в считанных очках от топ-5, а беспроигрышная серия во всех соревнованиях составляет семь встреч.

Один из героев состава — Халк. За 10 матчей в бразильской Серии А экс-футболист «Зенита» забил только один гол и отдал две результативные передачи. Однако он часто выходит в старте и проводит на поле все 90 минут. Тренерский штаб доверяет его умению поддерживать атаки. А судя по результатам — совсем не зря.

Чем же может ответить «Интернасьонал»? «Интернасьонал» — клуб с богатой историей, который снабжает Европу талантами. Однако прямо сейчас он находится в нижней половине таблицы Серии А. При этом перед встречей с «Атлетико Минейро» у него очень много травмированных игроков и ослабленный состав. Так что фаворит и исход очевидны.

Экспресс на матчи бразильской Серии А 13 июня 2025 года

Ставка 1: ничья со счётом 0:0 в матче «Форталеза» — «Сантос» за 7.10.

ничья со счётом 0:0 в матче «Форталеза» — «Сантос» за 7.10. Ставка 2: «Атлетико Минейро» победит «Интернасьонал» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.28.

Общий коэффициент: 7.10 х 2.28 = 16.1.