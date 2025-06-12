Жиру и Льорис бросают вызов «Челси»: группа D на клубном ЧМ-2025

Очень крепкие и опытные команды будут претендовать на первые две строчки.

С 14 июня по 13 июля 2025 года в США пройдёт клубный чемпионат мира. В турнире примут участие 32 команды с разных континентов, разделённые на восемь групп. Занявшие первое и второе места выходят в 1/8 финала. Попробуем выяснить, чего ждать от группы D.

Кто попал в группу D

Букмекеры, не изменяя своим традициям, отдают предпочтение в группе D европейскому клубу. Поставить на победу «Челси» можно с коэффициентом 1.52. Одним из главных конкурентов лондонцев в борьбе за первую строчку считают бразильский «Фламенго» — коэффициент 3.30.

Шансы «Лос-Анджелеса» на победу в группе D букмекеры оценили в 7.50, а выход из группы команды Оливье Жиру и Уго Льориса идёт за 2.40. Главный аутсайдер квартета — это команда Туниса «Эсперанс». Если она займёт первое место, сыграет коэффициент 35.00.

Чего ждать от группы D

«Челси» подходит к клубному чемпионату мира после победы в Лиге конференций. В финале «синие» обыграли «Бетис» со счётом 4:1. Этот трофей стал первым для команды после продажи клуба Абрамовичем. В АПЛ же она показала неплохой результат, заняв четвёртое место в таблице.

Коул Палмер и Николас Джексон зажигали в чемпионате Англии, а Кристофер Нкунку и 19-летний Марк Гиу вошли в топ-5 лучших бомбардиров Лиги конференций. Состав у «Челси» свежий, молодой и перспективный. Вполне логично ожидать, что клуб далеко зайдёт по турнирной сетке.

«Фламенго» — один из сильнейших клубов Бразилии. В текущем розыгрыше Серии А он возглавляет таблицу, проиграв только 1 из 11 матчей. Филипе Луис поставил атакующий футбол. В нападении выделяются Джорджиан де Арраскаэта, в текущем сезоне уже забивший девять голов, а также Луис Араужо, игравший за «Лилль», и Эвертон — в прошлом игрок «Бенфики».

Крепкой выглядит и оборона «Фламенго». Болельщики московского «Динамо» помнят Гильермо Варелу. Выделяется пара защитников, выступавших в «Ювентусе», — Алекс Сандро и Данило. Оба собрали немало титулов с европейскими грандами. Их опыт будет полезным на КЧМ-2025. Выход из группы эксперты оценивают коэффициентом 1.40.

Не менее угрожающе выглядит американский клуб «Лос-Анджелес». Чёрно-золотые за последние годы собрали немало титулов. В текущем регулярном чемпионате МЛС занимают пятое место в таблице Западной конференции. Зато имеют очень интересный состав. Как вам Оливье Жиру, который в свои лучшие годы играл в том числе и за «Челси»? Его опыт может оказаться бесценным.

Лучший бомбардир чёрно-золотых — Дени Буанга, выступавший за «Сент-Этьен». А ворота под надёжной защитой Уго Льориса — легенды «Тоттенхэма». Такие футболисты могут сыграть ключевую роль в выходе команды из группы. Коэффициент на это событие равен 2.40 и выглядит заманчиво.

Главный аутсайдер группы D — «Эсперанс». Он является действующим обладателем Кубка Туниса и победителем первенства страны. Основной костяк команды состоит из местных футболистов, но в нападении вся надежда на алжирца Юсефа Белайли, имеющего опыт выступлений во французской Лиге 1.

Это непростая группа. Есть шанс финишировать на первом месте у «Челси», «Фламенго» и «Лос-Анджелеса». Кто-то один останется без плей-офф, а жаль! Бразильский клуб будет вести игру от обороны, надеясь на крепких защитников. У «Лос-Анджелеса» опыт Уго Льориса и Оливье Жиру сыграет ключевую роль. И не будем забывать, что для американских клубов этот турнир — домашний.

Ставка 1: «Челси» не выиграет группу D за 2.40.

Ставка 2: «Лос-Анджелес» выйдет из группы D за 2.40.