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Клубный чемпионат мира, даты проведения, календарь матчей, все группы, расписание, «Интер», Серхио Рамос, Кристиан Киву

Новый тренер «Интера» дебютирует благополучно: в группе Е на КЧМ-2025 нет конкурентов
Максим Ермаков
Клубный чемпионат мира: группа E
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Мексиканская и аргентинская банды ветеранов не остановят «нерадзурри».

С 14 июня по 13 июля 2025 года в США пройдёт клубный чемпионат мира. В турнире примут участие 32 команды с разных континентов, разделённые на восемь групп. Занявшие первое и второе места выходят в 1/8 финала. Попробуем выяснить, чем удивит группа Е.

Кто попал в группу Е

Группа Е выглядит крепкой, но в ней есть явный фаворит — миланский «Интер». Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.42. Возможным соперником «нерадзурри» эксперты считают аргентинский «Ривер Плейт». Если южноамериканцы выйдут в плей-офф с первого места, сыграет коэффициент 3.30.

Японский «Урава Ред Даймондс» (15.00) и мексиканский «Монтеррей» (20.00) идут в качестве аутсайдеров. Даже выход из группы любого из них оценён коэффициентом 4.00 — менее 30% вероятности. Однако они наверняка постараются проявить себя, а потому всё равно будет интересно.

Чего ждать от группы Е

«Интер» — основной фаворит группы Е, но у него случилось несчастье. Симоне Индзаги решил уйти с поста главного тренера миланцев, а через пару дней возглавил «Аль-Хиляль». Впереди клубный ЧМ-2025, поэтому времени на поиски достойной замены у руководства не было.

Было принято быстрое решение пригласить Кристиана Киву. Бывший румынский футболист уже работал с «Интером», но с молодёжными командами. Есть надежда, что ему не потребуется много времени на адаптацию. Если «нерадзурри» не финишируют в группе Е КЧМ-2025 на первом месте, сыграет коэффициент 2.65.

В минувшем сезоне «Интеру» не хватало совсем чуть-чуть в каждом из турниров. В Серии А команда финишировала на втором месте с отставанием от победившего «Наполи» на одно очко. В Кубке Италии выбыла на стадии полуфинала, уступив «Милану». В Лиге чемпионов же потерпела поражение в финальном матче с «ПСЖ».

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Во встрече 1-го тура клубного чемпионата мира «Интеру» предстоит сыграть с мексиканским «Монтерреем». Мексиканцы квалифицировались на турнир благодаря победе в Лиге чемпионов КОНКАКАФ в 2021 году. Однако с тех пор они не выиграли ни одного титула, а потому вряд ли представляют опасность.

Возможно, проблема в возрастном составе. Самый главный ветеран — это Серхио Рамос. Правда, пока нет точной информации, успеет ли он оправиться от травмы. Один из лучших бомбардиров «Монтеррея» — 34-летний Серхио Каналес, в своё время выступавший за «Бетис» и «Реал Сосьедад». Также вспомним Лукаса Окампоса и Оливера Торреса — бывших игроков «Севильи», которым стукнуло по 30.

Возможно, у банды ветеранов получится превзойти хотя бы «Урава Ред Даймондс». В 2023 году японский клуб победил в Лиге чемпионов АФК и получил путёвку на клубный ЧМ-2025. В этом сезоне чемпионата своей страны «красные дьяволы» занимают лишь третье место.

Поставить на то, что «Урава Ред Даймондс» займёт четвёртое место в группе, можно с коэффициентом 2.20. Или всё же худшим клубом будет «Ривер Плейт»? Вряд ли! Это очень интересная аргентинская команда, удерживающая рекорд по количеству побед в местном чемпионате.

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Состав тоже возрастной, но большинство игроков с опытом выступлений в европейских чемпионатах. Сразу отметим знакомые болельщикам «Зенита» имена — Матиас Краневиттер и Себастьян Дриусси. Мануэль Лансини долгое время играл за «Вест Хэм», а защитники Херман Песселья и Лукас Мартинес Куарта выступали за «Фиорентину».

Таким образом, нас ждёт дебют Кристиана Киву в роли тренера «Интера». У него в соперниках две возрастные команды с опытными футболистами и загадочный «Урава Ред Даймондс». Пожалуй, здесь всё же нет конкурентов для «Интера» и он должен выигрывать группу. Если новый тренер не станет ломать то, что построил Индзаги.

Мексиканский и аргентинский клубы наверняка будут бороться за второе место. Между собой за последние несколько лет они провели две очные встречи. Одна завершилась победой «Ривер Плейт» (1:0), а другая – ничьей (1:1). Чем не яркое противостояние?

Ставка 1: победа «Интера» в группе Е за 1.42.

Ставка 2: «Урава Ред Даймондс» займёт четвёртое место в группе Е за 2.20.

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