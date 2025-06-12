Гуд Джоб! Брат Беллингема поможет «Боруссии» на клубном ЧМ-2025: группа F

С 14 июня по 13 июля 2025 года в США пройдёт клубный чемпионат мира. В турнире примут участие 32 команды с разных континентов, разделённые на восемь групп. Занявшие первое и второе место выходят в 1/8 финала плей-офф. Попробуем выяснить, чего ждать от группы F.

Кто попал в группу F

Группа F клубного чемпионата мира — 2025 выглядит предсказуемой. Дортмундская «Боруссия» идёт главным фаворитом. Поставить на её победу можно с коэффициентом 1.45. Командой, которая может составить ей конкуренцию, букмекеры считают бразильский «Флуминенсе» — коэффициент 3.30 на победу в квартете.

«Ульсан Хёндэ» (13.00) и «Мамелоди Сандаунз» (25.00) – в числе явных аутсайдеров группы F. Африканцам букмекеры предсказывают последнее место — коэффициент 1.65.

Чего ждать от группы F

Дортмундская «Боруссия» — фаворит группы. С этим трудно не согласиться. Все мы хорошо знаем, на что способны чёрно-жёлтые. В прошлом году они дошли до финала Лиги чемпионов, а в этом выбыли в 1/4 финала, проиграв шикарной «Барселоне».

В Бундеслиге подопечные Нико Ковача финишировали на четвёртом месте. Лидер в нападении — гвинеец Серу Гирасси. В чемпионате Германии он забил 21 мяч и стал вторым в списке лучших бомбардиров после Гарри Кейна. А ещё буквально на днях был оформлен переход брата Джуда Беллингема — Джоба. Наверняка он постарается себя проявить.

В 1-м туре группового этапа КЧМ-2025 дортмундцев ждёт встреча с главным соперником в борьбе за первое место. Бразильский «Флуминенсе» стал финалистом клубного чемпионата мира в 2023 году. Тогда же выиграл Кубок Либертадорес и Рекопу Южной Америки. Так что команда знает, что делать в титульных встречах.

В текущем сезоне бразильской Серии А «трёхцветные Рио» находятся на пятой строчке в таблице и порой показывают скучный футбол. В составе всё ещё есть 40-летний Тьяго Силва. Он передаст опыт, который получил в «Челси» и «ПСЖ», своим одноклубникам перед игрой с дортмундцами. У «Флуминенсе» хорошие шансы выйти из группы. Коэффициент на это событие — 1.25.

Смогут ли остальные команды побороться за выход в плей-офф? «Ульсан Хёндэ» — один из сильнейших клубов Южной Кореи. «Ульсанские тигры» в трёх предыдущих сезонах становились чемпионами страны. В этом пока не так уверенно идут к этой цели. После 17 туров занимают третье место и отстают от первой строчки на шесть очков.

В составе в основном корейские футболисты — как молодые, так и возрастные. Лишь у единиц был опыт выступлений за европейские команды. В январе этого года «Ульсан Хёндэ» обыграл в товарищеском матче со счётом 1:0 московский «Локомотив». Но с кем-то более серьёзным не встречался.

«Мамелоди Сандаунз» — одна из сильнейших команд на своём континенте. Она выиграла 18 чемпионских титулов в ЮАР.

1 июня состоялся финал Лиги чемпионов КАФ, но «Мамелоди Сандаунз» проиграл в нём египетскому «Пирамидс». Африканские футболисты отличаются большой выносливостью и физической силой. Они способны играть в сильнейшую жару. Плюс это достаточно активная в нападении команда, в которой есть бразильцы.

Исходя из этого, прогнозируем, что четвёртое место в группе F достанется «Ульсан Хёндэ». Поставить на это можно за 2.50. Дортмундская «Боруссия» же остаётся вне конкуренции и должна без труда выходить в плей-офф с первой строчки. «Флуминенсе», скорее всего, закончит групповой этап на втором месте.

Ставка 1: «Боруссия» Дортмунд выиграет группу F за 1.45.

Ставка 2: «Ульсан Хёндэ» закончит групповой этап КЧМ-2025 на четвёртом месте за 2.50.