Как дела у Слуцкого в Китае? Прогноз на матч «Шэньчжэнь» — «Шанхай Шэньхуа»

Пока международное футбольное сообщество ждёт клубный чемпионат мира, в чемпионате Китая накаляется обстановка. В субботу, 14 июня, на стадионе «Шэньчжэнь Стэдиум» состоится матч 14-го тура китайской Суперлиги «Шэньчжэнь Пэн Сити» — «Шанхай Шэньхуа». Стартовый свисток запланирован на 14:35 мск. Следим за командой Леонида Слуцкого.

Коэффициенты на матч Суперлиги Китая «Шэньчжэнь Пэн Сити» — «Шанхай Шэньхуа» 14 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Шанхай Шэньхуа» предлагается с коэффициентом 1.44, что приблизительно равно 69% вероятности. Победа «Шэньчжэнь Пэн Сити» оценивается в 7.10, в то время как ничейный исход можно найти в линии за 4.70.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.67. Если забьют обе стороны, сыграет коэффициент 1.83. Наиболее вероятным представляется счёт 2:0 в пользу команды Слуцкого.

Прогноз на матч 14-го тура чемпионата Китая «Шэньчжэнь Пэн Сити» — «Шанхай Шэньхуа» (14.06.2025)

Дела у Леонида Слуцкого в Китае, должно быть, отличные. 7 февраля 2025 года во второй раз под руководством российского тренера «Шанхай Шэньхуа» выиграл Суперкубок Китая, а после этого впервые в истории вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов АФК. Уровень клуба с нынешним тренерским штабом, несомненно, поднимается. А при таких раскладах должны быть довольны все стороны.

В нынешнем сезоне чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» пока возглавляет турнирную таблицу. За 13 сыгранных туров ему удалось набрать 32 очка и обеспечить двухочковый отрыв от ближайшего преследователя — «Чэнду Жунчэн». Отрыв мог быть ещё больше, не проиграй клуб данному конкуренту в недавнем матче со счётом 0:1 несколько туров назад.

С другой стороны, поражение от «Чэнду Жунчэн» стало для подопечных Леонида Слуцкого единственным на отрезке из восьми предыдущих туров китайской Суперлиги. В остальных семи случаях — семь побед и 19 забитых мячей. А ещё коллектив буквально на днях вышел в 1/8 финала Кубка Китая, разгромив со счётом 3:0 «Уси Угоу» в третьем раунде. Солидно!

Что же тогда делать скромному «Шэньчжэнь Пэн Сити» в предстоящем матче? «Шэньчжэнь Пэн Сити» — аутсайдер чемпионата Китая, занимающий 14-е место в турнирной таблице. У него есть ещё игра в запасе, но отрыв от зоны вылета составляет всего лишь три очка, а до топ-3 не хватает свыше 10. Судя по всему, бороться будет разве что за выживание.

В общем и целом этот клуб не может ничем похвастаться. Только недавно он сумел отладить игру в обороне. Поражений стало меньше, однако и победы имеют больше случайную природу, нежели добываются закономерно. Две из трёх победных встреч были с «Циндао Хайню» и «Чанчунь Ятай» — командами, которые прямо сейчас находятся в зоне вылета.

Впереди у «Шанхай Шэньхуа» важнейшая встреча с «Шанхай Порт» в Кубке Китая. Это крайне серьёзный соперник, а потому Леонид Слуцкий наверняка пожертвует матчем в чемпионате Китая ради подготовки. Возможно, перетасует состав. «Шэньчжэнь Пэн Сити» получит свои шансы, особенно на домашнем стадионе и, вероятно, забьёт. Но фаворит всё же «Шанхай Шэньхуа».

Ставка: «Шанхай Шэньхуа» обыграет «Шэньчжэнь» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.82.