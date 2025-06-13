«Манчестер Сити» и «Ювентус» прижмут экс-тренера «Краснодара» на клубном ЧМ-2025: группа G

С 14 июня по 13 июля 2025 года в США пройдёт клубный чемпионат мира. В турнире примут участие 32 команды с разных континентов, разделённые по четыре клуба на каждую группу. Занявшие первое и второе место выходят в 1/8 финала плей-офф. Попробуем выяснить, чего ждать от группы G.

Кто попал в группу G

В группе G клубного чемпионата мира — 2025 борьба за первое место должна развернуться между «Манчестер Сити» и «Ювентусом». Правда, даже здесь букмекеры могут выделить фаворита. Поставить на победу английского клуба в группе предлагается с коэффициентом 1.38, а успех итальянской команды оценён в 3.10.

Вероятность победы в группе эмиратского «Аль-Айна» букмекеры оценили коэффициентом 25.00, а главным аутсайдером аналитики считают марокканский «Видад». Поставить даже на его простой выход в плей-офф клубного чемпионата мира можно за 13.00. Это высокий коэффициент.

Чего ждать от группы G

Действующий победитель клубного чемпионата мира «Манчестер Сити» заслуженно идёт в роли фаворита группы G. Однако в прошедшем сезоне подопечные Хосепа Гвардиолы остались без трофеев. В стыковом матче Лиги чемпионов их выбил «Реал», в финале Кубка Англии уступили «Кристал Пэлас» (0:1), а в АПЛ финишировали на третьем месте, позади «Арсенала» и «Ливерпуля».

Гвардиола уже объявил окончательную заявку на КЧМ-2025. В неё не вошли Кевин Де Брёйне, объявивший об уходе из «Ман Сити», вернувшийся из «Милана» Кайл Уокер и Джек Грилиш. Зато Гвардиола успел включить новичков. Так, на турнир полетят Райан Шерки, Тейани Рейндерс и Райан Аит-Нури. Ну и, конечно же, Эрлинг Холанд попал в заявку — лидер атаки «горожан».

Если «Манчестер Сити» выиграет группу G, сыграет коэффициент 1.38, а если нет — 2.80. Помешать ему достичь цели может разве что «Ювентус». Дело в том, что команды пересекались во время общего этапа Лиги чемпионов. Победу со счётом 2:0 тогда одержала именно итальянская команда.

«Старая синьора» сохранила тренера. Игор Тудор продолжит работать с командой. Прошлый сезон они закончили на четвёртом месте в таблице Серии А. В Лиге чемпионов выбыли после стыкового матча, уступив нидерландскому ПСВ. Выход из группы на КЧМ-2025 оценивается коэффициентом 1.13, а победа — 3.10.

«Аль-Айн» получил путёвку на клубный ЧМ-2025 благодаря победе в Лиге чемпионов АФК в сезоне-2023/2024. А вот минувший розыгрыш чемпионата ОАЭ завершил совсем неудачно — на пятой строчке. Главный тренер эмиратского клуба хорошо знаком российским болельщикам — это Владимир Ивич, ранее работавший с «Краснодаром».

Соревноваться на равных с «Манчестер Сити» и «Ювентусом» для «Аль-Айна» кажется невозможным. Но удержаться на третьем месте и не стать худшей командой в группе подопечные Владимира Ивича вполне способны. Поставить на то, что они не закончат групповой этап на последнем месте, можно за 1.42.

Многократный чемпион Марокко «Видад» заслужил попадание на КЧМ-2025 победой в Лиге чемпионов КАФ сезона-2021/2022. В мае этого года провёл два матча с европейскими клубами — «Порту» и «Севильей». Однако обе встречи были проиграны с одинаковым счётом 0:1. В целом результат неплохой. Пропустили всего по мячу.

Будет непросто, однако Владимир Ивич вместе с «Аль-Айном» должен опередить «Видад». По составу и по показателям его команда выглядит более крепкой, нежели конкурент. Поставить на то, что марокканский клуб финиширует в группе G КЧМ-2025 на четвёртом месте, можно за 1.50. Судя по всему, так и будет.

Ставка 1: «Манчестер Сити» выиграет группу G за 1.38.

Ставка 2: «Видад» закончит групповой этап на четвёртом месте за 1.50.