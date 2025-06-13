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Клубный чемпионат мира, даты проведения, календарь матчей, все группы, расписание, Реал, Беллингем, Мбаппе, Малком

Дебют Алонсо с «Реалом» и Индзаги с «Аль-Хилялем»: кто фаворит группы Н клубного ЧМ-2025
Максим Ермаков
Клубный чемпионат мира: группа H
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«Сливочные» не ударят в грязь лицом, а клуб из Саудовской Аравии недооценивают.

С 14 июня по 13 июля 2025 года в США пройдёт клубный чемпионат мира. В турнире примут участие 32 команды с разных континентов, разделённые по четыре клуба на каждую группу. Занявшие первое и второе место выходят в 1/8 финала плей-офф. Попробуем выяснить, кто является фаворитом группы H.

Кто попал в группу H

Безоговорочным фаворитом группы H, по мнению аналитиков, является мадридский «Реал». Поставить на то, что «сливочные» станут победителями группы, можно с коэффициентом 1.16. Если этого не случится, сыграет коэффициент 4.60. В принципе, логичное предположение, если учитывать статус других соперников.

За второе место, как считают букмекеры, поспорят саудовский «Аль-Хиляль» и австрийский «Ред Булл Зальцбург». На выход в плей-офф любого из них можно поставить за 2.25. Мексиканская «Пачука» — аутсайдер, на победу в группе которого дают коэффициент 35.00, а на выход в плей-офф — 3.50.

Чего ждать от группы H

Наша задача — выяснить, такой ли «Реал» бесспорный фаворит в группе Н. Может, кто-то осмелится бросить ему вызов? Начнём с того, что «сливочные» являются рекордсменами клубного чемпионата мира. Они одержали пять побед в турнире. То есть «чемоданного» настроения у футболистов обычно не бывает.

В прошлом сезоне мадридцы остались без трофеев. В четвертьфинале Лиги чемпионов они были выбиты «Арсеналом», в Ла Лиге финишировали на втором месте, отстав на четыре очка от «Барселоны». Даже в финале Кубка Испании проиграли каталонцам. Так получилось, что Карло Анчелотти покинул клуб в таком настроении.

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Он возглавил сборную Бразилии, а на его место был приглашён Хаби Алонсо, обладатель Кубка и Суперкубка Германии, сделавший в сезоне-2023/2024 из «Байера» чемпиона Бундеслиги. Очень интересно посмотреть, как «сливочные» выступят под его руководством на клубном чемпионате мира. Это будет дебют.

Заявку мадридцы уже огласили, и в неё попал новичок команды — Трент Александер-Арнольд. Состав получится звёздным. Мбаппе, Винисиус, Беллингем, Асенсио, Карвахаль и даже Модрич, для которого выступление на клубном ЧМ за «Реал» станет последним в карьере. Лука объявил об уходе из клуба.

Тут и звёздный состав, и мотивация Хаби Алонсо успешно дебютировать в роли тренера, и желание Модрича взять трофей перед уходом, а также рекорд побед в турнире. «Реал» должен выигрывать группу Н, но будет непросто. «Аль-Хиляль» способен составить достойную конкуренцию, ведь недавно его главным тренером стал Симоне Индзаги, ранее работавший в «Интере».

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Саудовцы являются самым титулованным клубом в Саудовской Аравии и во всей Азии. «Аль-Хиляль» даже рекордсмен по количеству чемпионств в стране (19) и по выигранным Лигам чемпионов АФК (4). При этом у Симоне Индзаги появится достойный выбор из хороших футболистов, хотя ещё даже не было сделано трансферов.

Кулибали, Малком, Милинкович-Савич, Митрович, Боно — все они сделают огромный вклад в игру «Аль-Хиляля» на КЧМ-2025. Ставки на выход из группы принимают с коэффициентом 2.25. Если они займут первое место — сыграет 9.00. В 2023 году «Реал» и саудовский клуб играли в финале клубного ЧМ. Победили «сливочные» со счётом 5:3.

«Ред Булл Зальцбург» может уступить команде Симоне Индзаги в борьбе за второе место в группе Н. Австрийский клуб часто нестабилен. Особенно это касается оборонительной линии. «Красные быки» не смогли выиграть чемпионат Австрии, завершив его на втором месте.

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В общем этапе Лиги чемпионов «Зальцбург» с треском провалился. Он занял 34-е место из 36, набрав всего лишь три очка. Каким-то чудным образом команда из Австрии собралась и одолела «Фейеноорд». 27 голов пропустила в восьми играх — это худший показатель среди всех участников.

«Пачуку» считают аутсайдером группы Н, однако мы готовы с этим поспорить. Мексиканская команда получила путёвку на КЧМ-2025, выиграв Лигу чемпионов КОНКАКАФ в 2024 году. Главной звездой тут является бывший футболист «Зенита» и «Рубина» Хосе Саломон Рондон. Вся надежда в нападении в основном на него.

Мы прогнозируем «Зальцбургу» последнее место в группе. Поставить на это событие можно с коэффициентом 3.60. «Пачука» — это смесь опыта и молодости. Ветеран Рондон по-прежнему может в одиночку решить исход любой встречи. «Красные быки» же крайне нестабильны в обороне.

Ставка 1: «Реал» выиграет группу Н за 1.16.

Ставка 2: «Аль-Хиляль» выйдет в плей-офф за 2.25.

Ставка 3: «Зальцбург» закончит групповой этап на четвёртом месте за 3.60.

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