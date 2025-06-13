Шоу имени Месси начинается! Как выступит Лионель на клубном чемпионате мира?

У США как у страны-хозяйки клубного чемпионата мира была квота на приглашение одной любой команды. Так путёвку на турнир получил «Интер Майами». Многим это не понравилось. С другой стороны, что плохого, если мы сможем увидеть игру легендарного Месси против европейских грандов снова?

«Интер» попал в группу А вместе с «Порту», «Палмейрасом» и египетским «Аль-Ахли». Многие сильно недооценивают команду Бекхэма. Клуб уже опубликовал окончательную заявку на КЧМ-2025. Кроме Лионеля Месси, в неё вошли его бывшие партнёры по «Барселоне» — Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба. Добротно.

Мастер-класс от Месси

Лионелю 37 лет, а он всё ещё много забивает. В текущем регулярном чемпионате МЛС аргентинец провёл 13 матчей, в которых наколотил 10 голов и отдал пять результативных передач. Букмекеры предлагают поставить на то, что Месси забьёт больше 2.5 мяча на клубном ЧМ-2025 за 2.60. Тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.44.

У «Интер Майами» есть высокие шансы выйти в плей-офф. Кто знает, может быть, даже с первого места. Любого из группы А можно обыгрывать. Сначала команду ждёт встреча с «Аль-Ахли», который не знает и даже не понимает, как сдержать Месси. Это скромный конкурент.

Затем будет встреча с «Порту», который слабовато провёл прошлый сезон. Непонятно, в каком он состоянии. Если мы обратимся к истории, то узнаем, что Лионель забивал победный мяч в ворота португальского клуба во время финала Суперкубка в 2011 году. Тогда «Барселона» выиграла со счётом 2:0. Почему бы не вспомнить молодость?

Встреча с «Палмейрасом» же непредсказуема. Бразильцы могут попытаться сдержать натиск. У них хороший состав. Однако как минимум два гола в матчах группового этапа Месси может забить. Добавим, что в последних трёх встречах за «Интер Майами» аргентинец оформил два дубля. Поставить на дубль Месси на КЧМ-2025 можно за 2.85.

Если даже аргентинец забьёт только пару мячей в трёх встречах группового этапа, его команда должна выходить в плей-офф, где у него появится ещё один шанс улучшить статистику. Также можно взять тотал Месси больше 0.5 мяча со штрафного удара за 4.00. Ни для кого не секрет, что капитан является мастером в этом деле.

Без голов с пенальти

Букмекеры уверены, что хотя бы один гол Месси забьёт с пенальти. Поставить на это можно с коэффициентом 1.42. Если нет — сыграет 2.60. На самом деле, если будет такая возможность, Лионель точно реализует свой шанс с 11-метровой отметки. Но представится ли момент?

В группе А нет взрывных и плохо организованных команд. Все будут предельно сконцентрированы и вряд ли допустят серьёзные ошибки в своей штрафной. К тому же, если такая ситуация возникнет, не факт, что Месси не передаст возможность пробить какому-то другому футболисту клуба. Он так делал неоднократно в МЛС.

Разве только в голах сила Месси?

Связка Суарес – Месси отлично работает в «Интер Майами». Но и других футболистов легендарный аргентинец выводит своими точными пасами под удары. В последней встрече с «Коламбус Крю» Лионель сделал три голевых паса! Поставить на тотал аргентинца больше 1.5 результативной передачи на домашнем клубном чемпионате мира можно за 2.40.

Выведут ли Месси на эмоции?

Ставки на то, что Месси получит больше 0.5 жёлтой карточки на клубном ЧМ-2025, принимают за 1.60. Если же судья не выпишет аргентинцу ни одного предупреждения, сыграет коэффициент 2.20. Удаление Лионеля идёт за 30.0. Шансы увидеть такой скандал крайне низкие.

У капитана «Интер Майами» хорошие отношения с арбитрами. За весь сезон в 2024 году Месси заработал всего две жёлтые карточки. Столько же показали Лионелю в 2025 году. Только если «цапли» выйдут в плей-офф, там уже нападающего могут вывести на эмоции.

Потому что их соперниками станут команды из группы В, а там фавориты. Это бывший клуб аргентинца «ПСЖ» и его давний враг по «Барселоне» — «Атлетико» Мадрид. В том, что команда Хавьера Маскерано выйдет в плей-офф, мы уверены. Поэтому можно взять как минимум одну ЖК за 1.60.

Ставка 1: тотал Месси на КЧМ-2025 больше 2.5 мяча за 2.60.

Ставка 2: тотал Лионеля на КЧМ-2025 больше 1.5 результативной передачи за 2.50.

Ставка 3: Месси забьёт со штрафного удара за 4.00.

Ставка 4: тотал Лионеля на КЧМ-2025 больше 0.5 жёлтой карточки за 1.60.

Ставка 5: Месси оформит дубль за 2.85.