Ради этого матча открытия клубного ЧМ стоит лечь попозже! Месси привлечёт голы

Очередной цикл Лиги наций позади, а некоторые национальные команды даже успели провести встречи квалификации ЧМ-2026. На отдых времени нет, поскольку впереди — клубный чемпионат мира. В воскресенье, 15 июня, на стадионе «Хард Рок» в Майами состоится матч 1-го тура группового этапа КЧМ-2025 «Аль-Ахли» — «Интер Майами».

Стартовый свисток запланирован на 3:00 мск. Соперники представляют группу А, им предстоит положить начало турниру. Как заявил глава ФИФА Джанни Инфантино, на матче открытия ожидаются ажиотаж и замечательная атмосфера, так что должно получиться интересно. Тем более что обеим командам есть чем похвастаться.

Коэффициенты на матч КЧМ-2025 «Аль-Ахли» — «Интер Майами» 15 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, но небольшое предпочтение отдают американской команде. Сделать ставку на победу «Интер Майами» предлагается с коэффициентом 2.17, что приблизительно равно 46% вероятности. Победа «Аль-Ахли» оценивается в 3.20 — около 30% вероятности. Ничейный исход представлен в линии за 3.60.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в матче открытия. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.08, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.75. Если забьют обе стороны, сыграет коэффициент 1.61. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1.

Прогноз на матч 1-го тура клубного чемпионата мира «Аль-Ахли» — «Интер Майами» (15.06.2025)

Для нейтрального болельщика, который привык видеть на мировой арене разве что европейские гранды вроде мадридского «Реала» или английского «Манчестер Сити», предстоящий матч открытия может быть не вполне понятен. О том же «Интер Майами» стало широко известно только благодаря трансферу Лионеля Месси. Однако клубный чемпионат мира в целом должен получиться довольно интересным.

На первый взгляд «Аль-Ахли» не представляет собой ничего особенного. Однако именно его-то и не стоит недооценивать. Египетский клуб существует с 1907 года. Это 12-кратный победитель Лиги чемпионов Африки, а также многократный обладатель национальных трофеев. При этом ранее команду признали «Командой века» на континенте. И это уже серьёзная заявка.

На клубном чемпионате мира «Аль-Ахли» выступает 10-й раз. К слову, четырежды занимал третье место. В составе много футболистов из сборной Египта, так что это достаточно дружная и сыгранная команда, которая запросто может доставить проблемы. Среди голеадоров выделяется Ашур. А единственный спорный момент — новый тренер.

Египетский клуб буквально недавно возглавил испанец Хосе Ривейро. Не исключено, что новый тренерский штаб использует клубный чемпионат мира в качестве обкатки своих идей и проверки способностей своих подопечных. Такие расклады могут ударить по шансам на успешное выступление. И это большая возможность заявить о себе для «Интер Майами».

Команда Дэвида Бекхэма после трансфера Лионеля Месси и некоторых других ветеранов прибавила в весе и стала крупным игроком в МЛС. Однако даже некоторые футболисты скептически относились к шансам на победу в предстоящем турнире. Конечно, рассчитывать на финал будет сложно, но выйти из группы американцы вполне могут. Помимо «Аль-Ахли», в соперниках – «Порту» и «Палмейрас». Играбельно!

Что касается вероятного исхода матча открытия, то предугадать это сложно. Зато логично ожидать голы в обе стороны и планку в четыре мяча на двоих. Посмотрите на последние результаты «Интер Майами». После вылета из полуфинала Кубка чемпионов КОНКАКАФ клуб из Майами провёл семь встреч в МЛС, в шести из которых пробивался тотал больше 4.5 мяча. С учётом недостатков обороны обеих сторон, что-то подобное можно будет увидеть снова.

Ставка: обе забьют + тотал больше 3.5 мяча за 3.00.