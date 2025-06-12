Последний бой Усмана? Прогнозы на UFC on ESPN 69

В ночь с 14 на 15 июня в Атланте (США) состоится турнир UFC on ESPN 69. Главным его событием станет бой в полусреднем весе между бывшим чемпионом Камару Усманом и Хоакином Бакли.

В соглавном поединке сразятся бывшая чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Роуз Намаюнас и Миранда Маверик.

Посмотреть трансляцию турнира UFC on ESPN 69 можно на телеканале «Матч Боец». Бои основного карда покажет «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Начало события ожидается в 2:00 мск, а главные бои стартуют ориентировочно в 5:00 мск.

Полный кард турнира выглядит следующим образом.

Предварительный кард:

Пол Крэйг — Родолфо Беллато;

Майкл Кьеза — Курт Макги;

Малкольм Уэллмейкер — Крис Моутиньо;

Коди Дёрден — Хосе Очоа;

Рики Саймон — Шарль Журден;

Филип Роу — Эндж Луса;

Джейми-Лин Хорт — Ванесса Демопулос.

Основной кард:

Камару Усман — Хоакин Бакли;

Роуз Намаюнас — Миранда Маверик;

Эдмен Шахбазян — Андре Петроски;

Коди Гарбрандт — Раони Барселос;

Мансур Абдул-Малик — Коди Брандейдж;

Алонзо Мэнифилд — Умар Си.

Главный бой — Усман — Бакли

С огромной грустью наблюдаем закат карьеры Нигерийского кошмара Камару Усмана. А ведь совсем недавно он был непобедим. Но затем всё быстро пошло под откос. Пропустил нокаутирующий удар от Леона Эдвардса в поединке, который уверенно выигрывал, затем вышел на реванш с ним же с травмой и уступил абсолютно заслуженно. Выход на бой с Хамзатом Чимаевым на коротком уведомлении — и вовсе авантюра. А ещё в пассиве хроническая травма колена и 1,5 года простоя. Добавьте к этому возраст — Усману уже 38. Кажется, его время безвозвратно ушло. Вот и букмекеры считают так же — на победу Камару предлагают коэффициент 3.05, а на его соперника — 1.40.

Хорошо, если Усман залечил травму. Тогда его шансы повышаются. Однако он потерял в скорости и агрессии. В 38 эти качества уже не вернуть. Выдержать 25 минут тоже будет проблематично.

При этом Хоакин Бакли тоже хорош. Он спустился из дивизиона выше, так что с мощью ударов там всё в порядке, спросите у Колби Ковингтона. У него достаточно высокий бойцовский IQ, да и физически он должен быть лучше.

Конечно, всегда остаётся лучик надежды, что за 1,5 года Усман окончательно залечил все болячки, подготовился и выдаст лучшую версию себя. Но надежда эта слишком слаба. Будет хорошо, если он выступит достойно и проиграет бой решением. Бакли тоже прекрасно понимает состояние соперника и не будет форсировать события. Однако его арсенала и кардио точно хватит, чтобы довести бой до уверенной победы. Вкусно смотрится успех Хоакина по очкам за 2.85. На нём и остановимся.

Соглавный бой — Намаюнас — Маверик

А вот здесь аналитики — за опытнейшую Намаюнас. 1.36 дают на неё, а на Миранду Маверик — 3.26.

Карьера Роуз в последнее время напоминает американские горки — победы сменяются поражениями. Но она всё ещё в топе дивизиона и надеется на то, что в случае победы ей дадут титульный бой. На стороне Намаюнас — опыт и хорошая работа в стойке.

Её соперница — Миранда Маверик — восходящая звезда промоушена, которая предпочитает борьбу. Правда, чем выше Миранда поднимается, тем меньше блеска в её навыках. Уровень оппозиции имеет значение. В стойке она частенько забывает о защите, чем Намаюнас может воспользоваться.

Классическое противостояние опыта и молодости. Победит в нём тот, кто лучше реализует свой план. Если Намаюнас удастся удержать бой в стойке — её шансы кратно возрастут, если же Маверик сведёт поединок к борьбе, фаворитом будет уже она. Пожалуй, ближе здесь к победе Роуз, она слишком опытна. Мы же поставим на ТМ 1.5 тейкдауна от Маверик. Намаюнас хорошо защищается от переводов и в бою с такой соперницей уделит этому элементу особое внимание.