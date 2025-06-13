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Эдмонтон — Флорида, 15 июня 2025 года, прогноз на 5-й матч финала Кубка Стэнли, смотреть онлайн, во сколько, бесплатная трансляция

«Эдмонтон» жив и крут. В пятом матче за Кубок Стэнли догонять будет «Флорида»
Алексей Анисимов
«Эдмонтон» — «Флорида»: прогноз на пятый матч
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После мощного камбэка «Ойлерз» на коне.

Интрига закручивается! Соперники провели четыре встречи в финале Кубка Стэнли — 2025, и пока что ничего не ясно. В воскресенье, 15 июня, на льду стадиона «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоится пятый матч «Эдмонтон Ойлерз» — «Флорида Пантерз». Стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 мск. Канадский клуб вернулся туда, откуда серия взяла старт, то есть к себе домой.

Коэффициенты на матч Кубка Стэнли «Эдмонтон» — «Флорида» 15 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут назвать явного фаворита в пятом матче, однако небольшое предпочтение отдают принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Эдмонтон Ойлерз» в основное время предлагается с коэффициентом 2.37, что приблизительно равно 42% вероятности. Победа «Флориды Пантерз» по итогам трёх периодов оценивается в 2.80 — 38% вероятности.

Если соперникам потребуется провести овертайм, как это было в трёх из четырёх встреч, сыграет коэффициент 4.50. В то же время аналитики прогнозируют результативный хоккей в пятом матче серии за Кубок Стэнли. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.36, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.62.

Прогноз на пятый матч финала Кубка Стэнли «Эдмонтон» — «Флорида» (15.06.2025)

НХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
15 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Эдмонтон Ойлерз», кажется, сделал что-то из разряда невозможного. Во-первых, к четвёртой встрече финала Кубка Стэнли он подходил, уступая в серии со счётом 1-2. Задача стояла — непременно восстановить баланс. Градус ответственности был повышен. Во-вторых, встреча эта проходила во Флориде (США), что создавало дополнительное давление на хоккеистов канадского клуба.

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Третий и, пожалуй, самый внешне непреодолимый фактор, который мог помешать «нефтяникам» — возникшая ситуация. Игроки «Флориды Пантерз» активно провели первый период четвёртого матча, нанесли 17 бросков в створ ворот и забросили к 20-й минуте три безответные шайбы. А теперь представьте, что творилось в раздевалке «Ойлерз» после первого периода.

Ты играешь на выезде, «горишь» 0:3 после первого периода, знаешь, что обычно не лучшим образом проводишь вторую сорокапятиминутку, и рискуешь отдать сопернику третью победу в серии. Перед тренерским штабом и лидерами «Эдмонтона» встала невероятная задача — всё это преодолеть. И получилось! Пришлось, правда, в конце попотеть больше 10 минут в овертайме, но оно того стоило.

«Эдмонтон» возвращается на домашний стадион после потрясающего камбэка и при равном счёте в серии (2-2). Разумеется, хоккеисты и болельщики сейчас будут на кураже. А вот «Флориде» не позавидуешь, ведь такой мув от соперника может запросто дезориентировать. Отсюда и нет удивления, когда видишь более низкий коэффициент на успех хозяев.

Первые две встречи в серии, которые проходили в Эдмонтоне, завершились за пределами основного времени. Более того, овертайм оппонентам не потребовался только один раз. Судя по всему, тогда действительно была разовая акция, и дальнейшие игры тоже могут проходить очень близко. Мы бы рискнули и проверили ничейный исход в пятой встрече серии.

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Альтернатива — хозяева не проиграют в пятом матче финала Кубка Стэнли через тотал больше 4.5 шайбы. «Ойлерз» вернулись домой, они на кураже. Это теперь «Пантерз» необходимо включать морально-волевые качества и совершать камбэки в овертайме. А с голами в этом финале в принципе проблем нет, забивают соперники друг другу активно, хотя вратари хороши.

Ставка: будет овертайм за 4.50.

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