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Аль-Ахли — Интер Майами, где смотреть бесплатно, 15 июня, прогноз и ставки, клубный ЧМ-2025, время начала, счёт, составы, голы

«Аль-Ахли» — «Интер Майами» на КЧМ-2025 и пятый матч «Эдмонтон» — «Флорида»: экспресс
Алексей Анисимов
Экспресс на спортивные матчи 14 июня 2025 года
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Это будет яркая ночь.

С ночи на утро 15 июня стартует клубный чемпионат мира по футболу. Матч открытия доверили провести «Аль-Ахли» и «Интер Майами». Однако не только этим запомнится ночь — в финале Кубка Стэнли добрались до пятой встречи. Берём оба события и составляем экспресс.

Прогноз на матч «Аль-Ахли» — «Интер Майами»

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа A. 1-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Аль-Ахли
Каир, Египет
Не начался
Интер Майами
Майами, США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На первый взгляд «Аль-Ахли» не представляет собой ничего особенного. Однако именно его-то и не стоит недооценивать. Египетский клуб существует с 1907 года. Это 12-кратный победитель Лиги чемпионов Африки, а также многократный обладатель национальных трофеев. При этом ранее команду признали «Командой века» на континенте. И это уже серьёзная заявка. Однако недавно поменялся тренер, поэтому остаются вопросы.

А это большая возможность заявить о себе для «Интер Майами». Команда Дэвида Бекхэма после трансфера Лионеля Месси и некоторых других ветеранов прибавила в весе и стала крупным игроком в МЛС. Однако даже некоторые футболисты скептически относились к шансам на победу в предстоящем турнире. Конечно, рассчитывать на финал будет сложно, но выйти из группы американцы вполне могут.

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Что касается вероятного исхода матча открытия, то предугадать это сложно. Зато логично ожидать голы в обе стороны и планку в четыре мяча на двоих. Посмотрите на последние результаты «Интер Майами». После вылета из полуфинала Кубка чемпионов КОНКАКАФ клуб из Майами провёл семь встреч в МЛС, в шести из которых пробивался тотал больше 4.5 мяча. С учётом недостатков обороны обеих сторон, что-то подобное можно будет увидеть снова.

Прогноз на матч «Эдмонтон» — «Флорида»

НХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
15 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Эдмонтон» возвращается на домашний стадион после потрясающего камбэка и при равном счёте в серии (2-2). Разумеется, хоккеисты и болельщики сейчас будут на кураже. А вот «Флориде» не позавидуешь, ведь такой мув от соперника может запросто дезориентировать. Отсюда и нет удивления, когда видишь более низкий коэффициент на успех хозяев.

Первые две встречи в серии, которые проходили в Эдмонтоне, завершились за пределами основного времени. Более того, овертайм оппонентам не потребовался только один раз. Судя по всему, тогда действительно была разовая акция, и дальнейшие игры тоже могут проходить очень близко. Мы бы рискнули и проверили ничейный исход в пятой встрече серии.

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Альтернатива — хозяева не проиграют в пятом матче финала Кубка Стэнли через тотал больше 4.5 шайбы. «Ойлерз» вернулись домой, они на кураже. Это теперь «Пантерз» необходимо включать морально-волевые качества и совершать камбэки в овертайме. А с голами в этом финале в принципе проблем нет, забивают соперники друг другу активно, хотя вратари хороши.

Экспресс на спортивные матчи 14 июня 2025 года

  • Ставка 1: обе забьют + тотал больше 3.5 мяча в матче «Аль-Ахли» — «Интер Майами» за 3.00.
  • Ставка 2: в пятой встрече «Эдмонтон» — «Флорида» будет овертайм за 4.50.

Общий коэффициент: 3.00 х 4.50 = 13.5.

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