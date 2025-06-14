«Аль-Ахли» — «Интер Майами» на КЧМ-2025 и пятый матч «Эдмонтон» — «Флорида»: экспресс

С ночи на утро 15 июня стартует клубный чемпионат мира по футболу. Матч открытия доверили провести «Аль-Ахли» и «Интер Майами». Однако не только этим запомнится ночь — в финале Кубка Стэнли добрались до пятой встречи. Берём оба события и составляем экспресс.

Прогноз на матч «Аль-Ахли» — «Интер Майами»

На первый взгляд «Аль-Ахли» не представляет собой ничего особенного. Однако именно его-то и не стоит недооценивать. Египетский клуб существует с 1907 года. Это 12-кратный победитель Лиги чемпионов Африки, а также многократный обладатель национальных трофеев. При этом ранее команду признали «Командой века» на континенте. И это уже серьёзная заявка. Однако недавно поменялся тренер, поэтому остаются вопросы.

А это большая возможность заявить о себе для «Интер Майами». Команда Дэвида Бекхэма после трансфера Лионеля Месси и некоторых других ветеранов прибавила в весе и стала крупным игроком в МЛС. Однако даже некоторые футболисты скептически относились к шансам на победу в предстоящем турнире. Конечно, рассчитывать на финал будет сложно, но выйти из группы американцы вполне могут.

Что касается вероятного исхода матча открытия, то предугадать это сложно. Зато логично ожидать голы в обе стороны и планку в четыре мяча на двоих. Посмотрите на последние результаты «Интер Майами». После вылета из полуфинала Кубка чемпионов КОНКАКАФ клуб из Майами провёл семь встреч в МЛС, в шести из которых пробивался тотал больше 4.5 мяча. С учётом недостатков обороны обеих сторон, что-то подобное можно будет увидеть снова.

Прогноз на матч «Эдмонтон» — «Флорида»

«Эдмонтон» возвращается на домашний стадион после потрясающего камбэка и при равном счёте в серии (2-2). Разумеется, хоккеисты и болельщики сейчас будут на кураже. А вот «Флориде» не позавидуешь, ведь такой мув от соперника может запросто дезориентировать. Отсюда и нет удивления, когда видишь более низкий коэффициент на успех хозяев.

Первые две встречи в серии, которые проходили в Эдмонтоне, завершились за пределами основного времени. Более того, овертайм оппонентам не потребовался только один раз. Судя по всему, тогда действительно была разовая акция, и дальнейшие игры тоже могут проходить очень близко. Мы бы рискнули и проверили ничейный исход в пятой встрече серии.

Альтернатива — хозяева не проиграют в пятом матче финала Кубка Стэнли через тотал больше 4.5 шайбы. «Ойлерз» вернулись домой, они на кураже. Это теперь «Пантерз» необходимо включать морально-волевые качества и совершать камбэки в овертайме. А с голами в этом финале в принципе проблем нет, забивают соперники друг другу активно, хотя вратари хороши.

Экспресс на спортивные матчи 14 июня 2025 года

Ставка 1: обе забьют + тотал больше 3.5 мяча в матче «Аль-Ахли» — «Интер Майами» за 3.00.

обе забьют + тотал больше 3.5 мяча в матче «Аль-Ахли» — «Интер Майами» за 3.00. Ставка 2: в пятой встрече «Эдмонтон» — «Флорида» будет овертайм за 4.50.

Общий коэффициент: 3.00 х 4.50 = 13.5.