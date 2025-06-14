Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Лучшие прогнозы на футбол сегодня, 14 июня 2025 года, ставки и коэффициенты на спорт, Леонид Слуцкий, Шанхай Шэньхуа

Подвиги русского тренера в Китае и худший клуб США: экспресс на футбол
Алексей Анисимов
Экспресс на футбол 14 июня 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
В некоторых странах регулярный чемпионат ещё идёт.

Уже скоро стартует клубный чемпионат мира по футболу, однако не все страны будут за ним следить. Кое-где до сих пор идёт регулярный чемпионат и кипят свои страсти. Например, в Китае, где под руководством Леонида Слуцкого выступает «Шанхай Шэньхуа». Добавим сюда матч с участием худшего клуба МЛС и получим небольшой экспресс.

Прогноз на матч «Шэньчжэнь Пэн Сити» — «Шанхай Шэньхуа»

Китай — Суперлига . 14-й тур
14 июня 2025, суббота. 14:35 МСК
Шэньчжэнь Пэн Сити
Не начался
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Дела у Леонида Слуцкого в Китае, должно быть, отличные. 7 февраля 2025 года во второй раз под руководством российского тренера «Шанхай Шэньхуа» выиграл Суперкубок Китая, а после этого впервые в истории вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов АФК. Уровень клуба с нынешним тренерским штабом, несомненно, поднимается. А при таких раскладах должны быть довольны все стороны.

Поражение от «Чэнду Жунчэн» стало для подопечных Леонида Слуцкого единственным на отрезке из восьми предыдущих туров китайской Суперлиги. В остальных семи случаях — семь побед и 19 забитых мячей. А ещё команда буквально на днях вышла в 1/8 финала Кубка Китая, разгромив со счётом 3:0 «Уси Угоу» в третьем раунде. Солидно!

Что же тогда делать скромному «Шэньчжэнь Пэн Сити» в предстоящем матче? «Шэньчжэнь Пэн Сити» — аутсайдер чемпионата Китая, занимающий 14-е место в турнирной таблице. В общем и целом этот клуб не может ничем похвастаться. Только недавно он сумел отладить игру в обороне. Впереди у «Шанхай Шэньхуа» важнейшая встреча с «Шанхай Порт» в Кубке Китая. Это крайне серьёзный соперник, а потому Леонид Слуцкий наверняка сыграет попроще.

Прогноз на матч «Сент-Луис Сити» — «Лос-Анджелес Гэлакси»

США — Major League Soccer . МЛС
14 июня 2025, суббота. 23:30 МСК
Сент-Луис Сити
Сент-Луис
Не начался
Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ещё недавно «Лос-Анджелес Гэлакси» был одним из лидеров чемпионата США, однако в нынешнем сезоне выступает очень плохо. Только в последнем туре одержал первую победу в сезоне. До того — 16 игр и 12 поражений при 36 пропущенных мячах. В составе нет звёзд из европейских клубов, а потому непонятно, за счёт чего исправлять ситуацию.

«Сент-Луис Сити» тоже среди аутсайдеров в нынешнем сезоне. От своего предстоящего соперника он оторвался на семь очков, но до топ-10 общей таблицы МЛС не хватает столько же очков, сколько есть у него сейчас — 14. Поражений тоже много, а побед — почти нет. При этом на своём поле клуб выступает чуть лучше, чем на выезде. А потому получит небольшое преимущество.

В качестве ставки здесь можно взять ничью. Такой вариант заходил в трёх из пяти прошлых очных встреч соперников. «Сент-Луис Сити» получит преимущество за счёт домашней обстановки, а «Лос-Анджелес Гэлакси» будет воодушевлён недавней первой победой в сезоне. В сумме это выльется в равенство.

Экспресс на футбол 14 июня 2025 года

  • Ставка 1: «Шанхай Шэньхуа» обыграет «Шэньчжэнь» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.82.
  • Ставка 2: ничья в матче «Сент-Луис Сити» — «Лос-Анджелес Гэлакси» за 3.80.

Общий коэффициент: 1.82 х 3.80 = 6.91.

Материалы по теме
Как дела у Слуцкого в Китае? Прогноз на матч «Шэньчжэнь» — «Шанхай Шэньхуа»
Как дела у Слуцкого в Китае? Прогноз на матч «Шэньчжэнь» — «Шанхай Шэньхуа»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android