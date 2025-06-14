Подвиги русского тренера в Китае и худший клуб США: экспресс на футбол

Уже скоро стартует клубный чемпионат мира по футболу, однако не все страны будут за ним следить. Кое-где до сих пор идёт регулярный чемпионат и кипят свои страсти. Например, в Китае, где под руководством Леонида Слуцкого выступает «Шанхай Шэньхуа». Добавим сюда матч с участием худшего клуба МЛС и получим небольшой экспресс.

Прогноз на матч «Шэньчжэнь Пэн Сити» — «Шанхай Шэньхуа»

Дела у Леонида Слуцкого в Китае, должно быть, отличные. 7 февраля 2025 года во второй раз под руководством российского тренера «Шанхай Шэньхуа» выиграл Суперкубок Китая, а после этого впервые в истории вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов АФК. Уровень клуба с нынешним тренерским штабом, несомненно, поднимается. А при таких раскладах должны быть довольны все стороны.

Поражение от «Чэнду Жунчэн» стало для подопечных Леонида Слуцкого единственным на отрезке из восьми предыдущих туров китайской Суперлиги. В остальных семи случаях — семь побед и 19 забитых мячей. А ещё команда буквально на днях вышла в 1/8 финала Кубка Китая, разгромив со счётом 3:0 «Уси Угоу» в третьем раунде. Солидно!

Что же тогда делать скромному «Шэньчжэнь Пэн Сити» в предстоящем матче? «Шэньчжэнь Пэн Сити» — аутсайдер чемпионата Китая, занимающий 14-е место в турнирной таблице. В общем и целом этот клуб не может ничем похвастаться. Только недавно он сумел отладить игру в обороне. Впереди у «Шанхай Шэньхуа» важнейшая встреча с «Шанхай Порт» в Кубке Китая. Это крайне серьёзный соперник, а потому Леонид Слуцкий наверняка сыграет попроще.

Прогноз на матч «Сент-Луис Сити» — «Лос-Анджелес Гэлакси»

Ещё недавно «Лос-Анджелес Гэлакси» был одним из лидеров чемпионата США, однако в нынешнем сезоне выступает очень плохо. Только в последнем туре одержал первую победу в сезоне. До того — 16 игр и 12 поражений при 36 пропущенных мячах. В составе нет звёзд из европейских клубов, а потому непонятно, за счёт чего исправлять ситуацию.

«Сент-Луис Сити» тоже среди аутсайдеров в нынешнем сезоне. От своего предстоящего соперника он оторвался на семь очков, но до топ-10 общей таблицы МЛС не хватает столько же очков, сколько есть у него сейчас — 14. Поражений тоже много, а побед — почти нет. При этом на своём поле клуб выступает чуть лучше, чем на выезде. А потому получит небольшое преимущество.

В качестве ставки здесь можно взять ничью. Такой вариант заходил в трёх из пяти прошлых очных встреч соперников. «Сент-Луис Сити» получит преимущество за счёт домашней обстановки, а «Лос-Анджелес Гэлакси» будет воодушевлён недавней первой победой в сезоне. В сумме это выльется в равенство.

Экспресс на футбол 14 июня 2025 года

Ставка 1: «Шанхай Шэньхуа» обыграет «Шэньчжэнь» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.82.

«Шанхай Шэньхуа» обыграет «Шэньчжэнь» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.82. Ставка 2: ничья в матче «Сент-Луис Сити» — «Лос-Анджелес Гэлакси» за 3.80.

Общий коэффициент: 1.82 х 3.80 = 6.91.