Прогноз на матч «ПСЖ» — «Атлетико»: Хвича и Сафонов вернутся в реальность

15 июня 2025 года в матче 1-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «ПСЖ» и мадридский «Атлетико». Встреча состоится на стадионе «Роуз Боул». Начало — в 22:00 мск. Парижане подходят к турниру после великолепной победы в финале Лиги чемпионов. Продлится ли их кураж?

Коэффициенты букмекеров на матч клубного ЧМ-2025 «ПСЖ» — «Атлетико» 15 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами парижан. Поставить на победу «ПСЖ» можно с коэффициентом 1.85. Шансы мадридского «Атлетико» оценили в 4.00. Ничья идёт с коэффициентом 3.90.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.15. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.67. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу парижского клуба за 8.50.

Прогноз на матч 1-го тура клубного чемпионата мира «ПСЖ» — «Атлетико» (15.06.2025)

Встречу между «ПСЖ» и «Атлетико» было бы привычнее увидеть в Лиге чемпионов. Но это клубный чемпионат мира, который стартует в США. Команды являются главными фаворитами группы В. Вероятнее всего, именно в этой встрече определится тот, кот выйдет в плей-офф с первого места.

Всё потому, что именно между парижанами и мадридцами развернётся основная борьба. «Ботафого» и «Сиэтл Саундерс» считаются аутсайдерами. И по делу. Не верится, что они создадут проблемы европейским клубам с такой богатой историей и мощным составом.

«ПСЖ» выиграл четыре турнира по итогам сезона: Лигу чемпионов, Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции. Если местные трофеи были добыты легко, там красно-синие всегда остаются безоговорочными фаворитами, то долгожданная победа в Лиге чемпионов стоила огромных трудов.

Хотя по финалу с «Интером» так и не скажешь. Подопечные Луиса Энрике будто даже не почувствовали сопротивления, обыграв миланцев с крупным счётом 5:0. Интересно, что героем матча оказался 20-летний Дезире Дуэ. Молодой футболист оформил дубль и отдал результативный пас.

Это радует! «ПСЖ» настолько грамотно укомплектован, что в его составе отличный результат показывают как известные футболисты, так и новое поколение. Один из примеров — Брэдли Баркола, который после ухода Мбаппе вдруг открылся по-новому и стал забивать гораздо больше прежнего.

Лучший бомбардир парижан — Усман Дембеле, но из-за травмы игру с «Атлетико» он вынужден пропустить. Зато достойную игру демонстрирует Хвича Кварацхелия. Он вносит огромный вклад. На КЧМ-2025 должен сыграть и Матвей Сафонов. В заявку россиянин попал и, быть может, свой шанс получит в играх с аутсайдерами. Будем в это верить.

Однако вряд ли «Атлетико» хоть как-то пугают все эти имена и трофеи, которые «ПСЖ» взял в прошлом сезоне. «Матрасники» знают себе цену. Во время общего этапа Лиги чемпионов они встречались с парижанами и одержали победу на выезде со счётом 2:1. По игре парижане имели тотальное преимущество во всём, но мадридцы лучше реализовали свои моменты, которых было катастрофически мало.

Минувший сезон Примеры «Атлетико» завершил на третьем месте, но стал одной из лучших команд по игре в обороне. Благодаря стараниям Яна Облака «матрасники» пропустили лишь 30 мячей в 38 встречах. Меньше только у «Атлетика» из Бильбао — 29. Словенский вратарь сыграет ключевую роль и на КЧМ-2025.

В составе у Диего Симеоне много победителей чемпионата мира. Это аргентинцы Хулиан Альварес, Родриго Де Пауль, Науэль Молина, Анхель Корреа и французы Антуан Гризманн, Тома Лемар. Нельзя забывать и про Александра Сёрлота, который занял четвёртое место среди лучших бомбардиров Ла Лиги прошлого сезона. Норвежец в последних четырёх матчах первенства оформил хет-трик и покер.

Предлагаем ставку на обмен голами и тотал больше 2.5 мяча за 2.07. «ПСЖ» легко точно не будет. Даже если он станет доминировать над «Атлетико», это не гарантирует лёгкой победы. У «матрасников» много классных атакующих футболистов, которые тоже умеют находить путь к воротам.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 2.07.