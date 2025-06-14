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ПСЖ — Атлетико, 15 июня, прогноз на матч клубного ЧМ-2025, смотреть онлайн бесплатно, во сколько, счёт, ставки и коэффициенты

Прогноз на матч «ПСЖ» — «Атлетико»: Хвича и Сафонов вернутся в реальность
Максим Ермаков
«ПСЖ» — «Атлетико»: прогноз на матч
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Время празднования победы в Лиге чемпионов закончилось.

15 июня 2025 года в матче 1-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «ПСЖ» и мадридский «Атлетико». Встреча состоится на стадионе «Роуз Боул». Начало — в 22:00 мск. Парижане подходят к турниру после великолепной победы в финале Лиги чемпионов. Продлится ли их кураж?

Коэффициенты букмекеров на матч клубного ЧМ-2025 «ПСЖ» — «Атлетико» 15 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами парижан. Поставить на победу «ПСЖ» можно с коэффициентом 1.85. Шансы мадридского «Атлетико» оценили в 4.00. Ничья идёт с коэффициентом 3.90.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.15. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.67. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу парижского клуба за 8.50.

Прогноз на матч 1-го тура клубного чемпионата мира «ПСЖ» — «Атлетико» (15.06.2025)

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 1-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Встречу между «ПСЖ» и «Атлетико» было бы привычнее увидеть в Лиге чемпионов. Но это клубный чемпионат мира, который стартует в США. Команды являются главными фаворитами группы В. Вероятнее всего, именно в этой встрече определится тот, кот выйдет в плей-офф с первого места.

Всё потому, что именно между парижанами и мадридцами развернётся основная борьба. «Ботафого» и «Сиэтл Саундерс» считаются аутсайдерами. И по делу. Не верится, что они создадут проблемы европейским клубам с такой богатой историей и мощным составом.

«ПСЖ» выиграл четыре турнира по итогам сезона: Лигу чемпионов, Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции. Если местные трофеи были добыты легко, там красно-синие всегда остаются безоговорочными фаворитами, то долгожданная победа в Лиге чемпионов стоила огромных трудов.

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Хотя по финалу с «Интером» так и не скажешь. Подопечные Луиса Энрике будто даже не почувствовали сопротивления, обыграв миланцев с крупным счётом 5:0. Интересно, что героем матча оказался 20-летний Дезире Дуэ. Молодой футболист оформил дубль и отдал результативный пас.

Это радует! «ПСЖ» настолько грамотно укомплектован, что в его составе отличный результат показывают как известные футболисты, так и новое поколение. Один из примеров — Брэдли Баркола, который после ухода Мбаппе вдруг открылся по-новому и стал забивать гораздо больше прежнего.

Лучший бомбардир парижан — Усман Дембеле, но из-за травмы игру с «Атлетико» он вынужден пропустить. Зато достойную игру демонстрирует Хвича Кварацхелия. Он вносит огромный вклад. На КЧМ-2025 должен сыграть и Матвей Сафонов. В заявку россиянин попал и, быть может, свой шанс получит в играх с аутсайдерами. Будем в это верить.

Однако вряд ли «Атлетико» хоть как-то пугают все эти имена и трофеи, которые «ПСЖ» взял в прошлом сезоне. «Матрасники» знают себе цену. Во время общего этапа Лиги чемпионов они встречались с парижанами и одержали победу на выезде со счётом 2:1. По игре парижане имели тотальное преимущество во всём, но мадридцы лучше реализовали свои моменты, которых было катастрофически мало.

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Минувший сезон Примеры «Атлетико» завершил на третьем месте, но стал одной из лучших команд по игре в обороне. Благодаря стараниям Яна Облака «матрасники» пропустили лишь 30 мячей в 38 встречах. Меньше только у «Атлетика» из Бильбао — 29. Словенский вратарь сыграет ключевую роль и на КЧМ-2025.

В составе у Диего Симеоне много победителей чемпионата мира. Это аргентинцы Хулиан Альварес, Родриго Де Пауль, Науэль Молина, Анхель Корреа и французы Антуан Гризманн, Тома Лемар. Нельзя забывать и про Александра Сёрлота, который занял четвёртое место среди лучших бомбардиров Ла Лиги прошлого сезона. Норвежец в последних четырёх матчах первенства оформил хет-трик и покер.

Предлагаем ставку на обмен голами и тотал больше 2.5 мяча за 2.07. «ПСЖ» легко точно не будет. Даже если он станет доминировать над «Атлетико», это не гарантирует лёгкой победы. У «матрасников» много классных атакующих футболистов, которые тоже умеют находить путь к воротам.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 2.07.

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