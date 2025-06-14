«Бавария» — «Окленд Сити». Гарри Кейн справится с закрытыми глазами

15 июня 2025 года в матче 1-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Бавария» и «Окленд Сити». Встреча состоится на стадионе «Ти-Кью-Эл Стэдиум». Начало — в 19:00 мск. Мюнхенцы являются фаворитами группы С, а клуб из Новой Зеландии считается аутсайдером.

Коэффициенты букмекеров на матч «Бавария» — «Окленд Сити» 15 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами мюнхенцев. Поставить на победу «Баварии» можно с коэффициентом 1.01. Шансы «Окленд Сити» оценили в 70.00. Ничья идёт с коэффициентом 25.00. Здесь всё очевидно.

По мнению экспертов, встреча получится очень результативной. Поставить на тотал больше 3.5 мяча можно за 1.30, а тотал меньше 3.5 мяча идёт за 3.55. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 4.60. Наиболее вероятный счёт — 5:0 в пользу баварцев за 5.00.

Прогноз на матч 1-го тура клубного чемпионата мира «Бавария» — «Окленд Сити» (15.06.2025)

Стартует главное событие этого лета. Обновлённый формат клубного чемпионата мира по футболу подарит нам массу интересных событий. 32 команды с разных уголков мира были разделены на восемь групп. В плей-офф попадают только клубы, которые займут первое и второе места.

В заявку «Баварии» были включены все лидеры, в том числе Томас Мюллер, для которого КЧМ-2025, вероятнее всего, станет последним в карьере. Даже новички Жонатан Та и Том Бишоф не остались в стороне. Лучший бомбардир прошлого сезона Бундеслиги Гарри Кейн тоже готов блистать.

В минувшем розыгрыше Лиги чемпионов «Бавария» выбыла в четвертьфинале, уступив «Интеру». Всё из-за дыр в линии обороны. Защита у команды Венсана Компани крайне нестабильна. Компенсирует этот недостаток яркое нападение, но не всегда.

Зато баварцы уверенно выиграли Бундеслигу, с отрывом в 13 очков от «Байера». 99 голов забили в 34 встречах. Автором 26 из них стал Гарри Кейн, а Майкл Олисе и Джамал Мусиала забили по 12. Подумать только, что могут сделать эти футболисты с аутсайдером группы С.

«Окленд Сити» заслужил право выступить на клубном чемпионате мира — 2025 благодаря победам в Лиге чемпионов ОФК. Четыре года клуб из Новой Зеландии выигрывает этот трофей. Теперь сможет продемонстрировать качество своего футбола на мировом уровне.

«Эй-си-эф-си» будет представлять слабейший футбольный континент — Океанию. Практически весь состав клуба — местные футболисты, у которых отсутствует опыт выступлений за рубежом. Как играет «Бавария», они видели только по телевизору. Когда столкнутся с такой грозной силой на поле, наверняка будут в замешательстве.

Изначально задача будет стоять играть плотно в защите и не пропустить, но, как только «Окленд Сити» получит пару мячей, целью станет забить хотя бы гол престижа. Поразить ворота чемпиона Бундеслиги — это солидно, но невозможно при имеющихся ресурсах.

В качестве ставки предлагаем взять вариант, что в обоих таймах сыграет тотал больше 1.5 мяча за 1.82. Понятное дело, что оборона новозеландского клуба станет лёгкой мишенью для звёзд «Баварии» уже в первом тайме. А зачем тянуть? Дополнительно можно взять дубль Гарри Кейна с коэффициентом 1.72. Для англичанина это будет просто.

Ставка 1: оба тайма тотал больше 1.5 мяча за 1.82.

Ставка 2: Гарри Кейн оформит дубль за 1.72.