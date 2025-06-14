«Палмейрас» — «Порту». Заруба конкурентов Месси на клубном чемпионате мира

16 июня 2025 года в матче 1-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Палмейрас» и «Порту». Встреча состоится на стадионе «Метлайф». Начало — в 1:00 мск. Эксперты считают бразильский и португальский клубы фаворитами группы А. Долго ждать их игры не пришлось.

Коэффициенты букмекеров на матч «Палмейрас» — «Порту» 16 июня 2025 года

Букмекеры затрудняются с выбором фаворита, но немного склоняются в пользу португальского клуба. Поставить на победу «Порту» можно с коэффициентом 2.60. Шансы «Палмейрас» оценили в 2.75. Ничья идёт с коэффициентом 3.30.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.18, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.68. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.92. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 6.00.

Прогноз на матч 1-го тура группового этапа КЧМ-2025 «Палмейрас» — «Порту» (16.06.2025)

В группе А КЧМ-2025, где также есть «Интер Майами» с Лионелем Месси, букмекеры выделяют двух фаворитов — это «Палмейрас» и «Порту». Командам предстоит сыграть между собой уже в 1-м туре группового этапа. «Палмейрас» по праву считается одним из сильнейших клубов Бразилии. В последних трёх сезонах он дважды брал золото.

В игре с «Порту» у него есть один очень важный козырь. Главный тренер — португалец Абел Феррейра. Когда он был футболистом, выступал за «Брагу» и «Спортинг». Уйдя с головой в тренерскую карьеру, успел поработать в качестве наставника, однако не выиграл ни одного трофея.

Оказался в Бразилии, и его карьера заиграла новыми красками. Под руководством португальского специалиста зелёно-белые становились чемпионами страны, дважды брали Кубок Либертадорес и победили в Рекопе Южной Америки. При этом Абел Феррейра должен хорошо знать футбол, в который играют на его родине.

К клубному чемпионату мира «Палмейрас» подходит в хорошем настроении. В таблице бразильской Серии А он занимает третье место, но отстаёт от первой строчки всего на два очка. Групповой этап Кубка Либертадорес клуб легко преодолел, одержав победы во всех шести матчах, и вышел с первого места в плей-офф.

«Порту» ждёт непростое испытание. Он провёл далеко не лучший сезон. В чемпионате Португалии финишировал на третьем месте, а в Лиге Европы вылетел в стыковой встрече, оказавшись слабее «Ромы». Видимо, руководство и главный тренер Мартин Ансельми сами это понимают.

Чтобы лучше подготовиться к КЧМ-2025, португальский клуб провёл два товарищеских матча после завершения сезона. Сначала выиграл у «Видада» из Касабланки со счётом 1:0, а затем уступил «Риге» — 0:2. Это вызывает опасения, потому что «Палмейрас» более организованный и укомплектованный соперник.

За зелёно-белых играет Виктор Роке, который не прижился в «Барселоне» и был выкуплен обратно в Бразилию. Также есть известный по выступлениям за «Байер» Паулиньо и бывший защитник ЦСКА Бруно Фукс. Состав у Абеля Феррейры очень свежий и молодой. Возрастных футболистов – единицы.

Все они голодны до побед и мотивированы проявить себя на КЧМ-2025 так мощно, чтобы на них обратили внимание известные европейские клубы. Но смогут ли они наиграть на победу? Всё-таки у «Порту» достаточно опыта, чтобы рассчитывать хотя бы на ничью. Поэтому предлагаем поставить на то, что «Палмейрас» не проиграет, а тотал будет больше 1.5 мяча за 2.15.

Ставка: «Палмейрас» не проиграет «Порту» + тотал больше 1.5 мяча за 2.15.