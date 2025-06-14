Мбаппе, Холанд или Кейн? Букмекеры — о гонке бомбардиров на клубном ЧМ-2025

В воскресенье стартует клубный чемпионат мира по футболу — 2025. Турнир пройдёт с 15 июня по 13 июля в США. Участие в соревновании принимают 32 команды с разных континентов, разделённые на восемь групп. Есть и близкие европейскому болельщику гранды из Англии, Испании, Италии, Германии и Франции, среди которых выигравший Лигу чемпионов «ПСЖ».

Участники привезли с собой если не боевой состав, то очень близкий к этому. Так что должно быть интересно. Лидеры атаки, в том числе Лионель Месси у «Интер Майами» и Килиан Мбаппе у «Реала», тоже в строю. И букмекеры уже сделали свои прогнозы на гонку бомбардиров. Давайте разбираться в ожиданиях аналитиков.

В спор Мбаппе и Холанда ворвётся Кейн

Букмекеры в своих прогнозах выделяют двух претендентов на победу в бомбардирской гонке — Килиана Мбаппе из мадридского «Реала» и Эрлинга Холанда из английского «Манчестер Сити». Сделать ставку на победу любого из них предлагается с коэффициентом 5.00, что можно представить как 20% вероятности.

Вообще, это похоже на правду. Мбаппе провёл индивидуально неплохой сезон. В футболке «сливочных» он стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, забив 31 мяч и опередив Роберта Левандовского на четыре гола. Холанд, в свою очередь, вошёл лишь в топ-3 списка снайперов АПЛ, отстав от Мохамеда Салаха (29) на семь мячей.

Однако в силе норвежского нападающего нет сомнений. Ранее он становился лучшим два раза подряд. А в нынешнем сезоне небольшой спад связан с плохим выступлением самого «Ман Сити», который длительное время боролся с проблемами. С учётом того, что оба клуба должны выйти в плей-офф, у Холанда и Мбаппе будут хорошие шансы в гонке.

Третьим эту компанию сможет разбавить Гарри Кейн. Сменив «Тоттенхэм» на «Баварию», англичанин не только выиграл трофей, но и стал лучшим бомбардиром Бундеслиги. За 31 матч забил 26 мячей, девять из которых — с пенальти. А ведь ещё же была Лига чемпионов и 11 голов в 13 встречах. Так что это достойный конкурент, поставить на которого можно за 7.00.

Главный претендент на «Золотой мяч» — в топ-5

За Гарри Кейном в списке фаворитов идёт Усман Дембеле. За французского форварда говорит его рост. Под руководством Луиса Энрике в «ПСЖ» он дорос до ключевого игрока атаки и взял четыре трофея. За четыре матча в Кубке Франции забил три мяча, за 29 встреч в Лиге 1 — 21 мяч, а за 15 игр в Лиге чемпионов — восемь мячей.

При этом Дембеле попал в список главных претендентов на «Золотой мяч». Церемония награждения пройдёт в сентябре. Ключевые турниры уже завершились, но если стать лучшим ещё и на клубном чемпионате мира, то и шансы вырастут дополнительно. Для оценки футболистов учитывается период с 1 августа 2024 года по 31 июля 2025 года. Так что мотивация будет.

Хвича Кварацхелия — среди аутсайдеров

Хвича Кварацхелия здорово вписался в «ПСЖ». После перехода из «Наполи» ему почти не потребовалось времени на раскачку, он с ходу адаптировался и начал брать игру на себя. Во французской Лиге 1 грузинский нападающий успел принять участие в 14 матчах и оформил четыре гола, а в Лиге чемпионов забил трижды в девяти играх за французский клуб. А ведь ещё был «Наполи»!

Это довольно неплохие цифры, однако букмекеры почти не верят в то, что Хвича станет лучшим бомбардиром клубного чемпионата мира ФИФА. Сделать ставку на его успех предлагается с коэффициентом 40.0, что составляет всего лишь 2,5% вероятности. Даже у Сержа Гнабри, который забил всего семь голов за 27 туров Бундеслиги в «Баварии», шансы выше (25.0 и 4%).

Что букмекеры думают о Лионеле Месси?

Криштиану Роналду на клубный чемпионат мира не приедет, а потому из прежних легенд остаётся следить только за Лионелем Месси. Аналитики настроены достаточно скептически по отношению к подвигам аргентинского нападающего. Если он станет лучшим бомбардиром турнира, сыграет коэффициент 20.0, что эквивалентно 5% вероятности. Это больше, чем у Коула Палмера (25.0), но меньше, чем у Винисиуса (17.0).