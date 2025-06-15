Рубилово «ПСЖ» с «Атлетико» и разминка для «Баварии»: экспресс на КЧМ-2025

Матч открытия клубного чемпионата мира с участием и Лионеля Месси получился не таким, как ожидалось. «Аль-Ахли» и «Интер Майами» скатали нулевую ничью. Однако сегодня, 15 июня, должно быть интереснее, ведь на арену выходят европейские гранды.

Прогноз на матч «ПСЖ» — «Атлетико»

Встречу между «ПСЖ» и «Атлетико» было бы привычнее увидеть в Лиге чемпионов. Но это клубный чемпионат мира, который стартует в США. Команды являются главными фаворитами группы В. Вероятнее всего, именно в этой встрече определится тот, кот выйдет в плей-офф с первого места.

«ПСЖ» выиграл четыре турнира по итогам сезона: Лигу чемпионов, Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции. Клуб настолько грамотно укомплектован, что в его составе отличный результат показывают как известные футболисты, так и новое поколение. Однако вряд ли «Атлетико» хоть как-то пугают все эти имена и трофеи. Он знает себе цену, ведь на групповом этапе Лиги чемпионов побеждал в том числе и парижан — 2:1.

Предлагаем ставку на обмен голами и тотал больше 2.5 мяча за 2.07. «ПСЖ» легко точно не будет. Даже если он станет доминировать над «Атлетико», это не гарантирует лёгкой победы. У «матрасников» много классных атакующих футболистов, которые тоже умеют находить путь к воротам.

Прогноз на матч «Бавария» — «Окленд Сити»

В заявку «Баварии» были включены все лидеры, в том числе Томас Мюллер, для которого КЧМ-2025, вероятнее всего, станет последним в карьере. Даже новички Жонатан Та и Том Бишоф не остались в стороне. Лучший бомбардир прошлого сезона Бундеслиги Гарри Кейн тоже готов блистать.

«Окленд Сити» заслужил право выступить на клубном чемпионате мира — 2025 благодаря победам в Лиге чемпионов ОФК. Однако он будет представлять слабейший футбольный континент — Океанию. Практически весь состав клуба — местные футболисты, у которых отсутствует опыт выступлений за рубежом.

В качестве ставки предлагаем взять вариант, что в обоих таймах сыграет тотал больше 1.5 мяча за 1.82. Понятное дело, что оборона новозеландского клуба станет лёгкой мишенью для звёзд «Баварии» уже в первом тайме. А зачем тянуть? Дополнительно можно взять дубль Гарри Кейна с коэффициентом 1.72. Для англичанина это будет просто.

Экспресс на матчи клубного чемпионата мира ФИФА 15 июня 2025 года

Ставка 1: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча в матче «ПСЖ» — «Атлетико» за 2.07.

обе забьют + тотал больше 2.5 мяча в матче «ПСЖ» — «Атлетико» за 2.07. Ставка 2: оба тайма тотал больше 1.5 мяча в матче «Бавария» — «Окленд Сити» за 1.82.

Общий коэффициент: 2.07 х 1.82 = 3.76.